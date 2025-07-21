Кьеза не полетел вместе с «Ливерпулем» в азиатское турне

Нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза не примет участия в ближайших матчах клуба.
Как сообщает официальный сайт «красных», 27-летний итальянец находится вне заявки, поэтому не сыграет в товарищеских встречах против «Милана» (26 июля) и «Йокогамы» (30 июля) в рамках азиатского турне. Сообщается, что остальные игроки мерсисайдцев уже вылетели в Японию.
Ранее стало известно о том, что Кьеза может покинуть клуб в это трансферное окно и рассматривает вариант с переходом в «Наполи».
провальный трансфер - на скамейке провел большую часть времени..
при таких обстоятельствах продать и не мучать ни игрока ..
провальный трансфер - на скамейке провел большую часть времени..
при таких обстоятельствах продать и не мучать ни игрока ..
У красных и так достаточно игроков в нападении, которые не показали себя на 100% - Нуньес, Гакпо, а тут еще Кьеза после травмы и сразу в АПЛ...
У красных и так достаточно игроков в нападении, которые не показали себя на 100% - Нуньес, Гакпо, а тут еще Кьеза после травмы и сразу в АПЛ...