Кьеза не полетел вместе с «Ливерпулем» в азиатское турне

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вчера, 09:57

Нападающий «Ливерпуля» не примет участия в ближайших матчах клуба.

Как сообщает официальный сайт «красных», 27-летний итальянец находится вне заявки, поэтому не сыграет в товарищеских встречах против «Милана» (26 июля) и «Йокогамы» (30 июля) в рамках азиатского турне. Сообщается, что остальные игроки мерсисайдцев уже вылетели в Японию.

Ранее стало известно о том, что Кьеза может покинуть клуб в это трансферное окно и рассматривает вариант с переходом в «Наполи».