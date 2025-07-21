Де Хеа мечтает вернуться в сборную Испании

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вчера, 23:07

Вратарь итальянской «Фиорентины» заявил о том, что мечтает о том, чтобы вновь играть за сборную Испании:

Я не отказался от этой мечты – вернуться в национальную команду. Я много играл за Испанию, и у меня остались великолепные воспоминая. Сейчас я в отличной форме, и если главный тренер как-нибудь захочет мне позвонить, то вот он я здесь.

С 2014 по 2020 год Де Хеа провел 45 матчей за испанскую сборную. Его не вызывали в национальную команду с тех пор, как исключил его из заявки на ЧМ -2022.

В минувшем сезоне 34-летний испанец сыграл 42 матча за «Фиорентину», 11 из которых были «сухими».