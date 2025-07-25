Тер Штегена могут лишить капитанской повязки в «Барселоне»

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вчера, 16:32

Решение о смене капитана «Барселоны» связано с поведением вратаря и необходимостью иметь представителя команды, способного эффективно взаимодействовать с тренером и руководством.

Немецкий голкипер, будучи капитаном, практически не общается с командой и тренерским штабом, а также не сможет тренироваться с командой как минимум три месяца.

Руководство считает, что он больше не подходит на роль капитана, и этот вопрос передан главному тренеру Хансу-Дитеру Флику, который может назначить нового капитана или дать выбор команде.