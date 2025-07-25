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Тер Штегена могут лишить капитанской повязки в «Барселоне»

вчера, 16:32

Решение о смене капитана «Барселоны» связано с поведением вратаря Марка-Андре тер Штегена и необходимостью иметь представителя команды, способного эффективно взаимодействовать с тренером и руководством.

Немецкий голкипер, будучи капитаном, практически не общается с командой и тренерским штабом, а также не сможет тренироваться с командой как минимум три месяца.

Руководство считает, что он больше не подходит на роль капитана, и этот вопрос передан главному тренеру Хансу-Дитеру Флику, который может назначить нового капитана или дать выбор команде.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:29
Думаю что тренеру виднее кому передать капитанскую повязку... скоро все узнаем.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:23
Странно, что Тер Штеген до сих пор ее не сдал. Я думал, что Флик все эти вопросы уже давно решил, он же лично сообщил голкиперу Барселоны о том, что больше не рассчитывает на его услуги, в качестве первого номера.. Кстати, именно Марк-Андре вместо того, чтобы лично задать вопрос тренеру о своём будущем после восстановления от травмы, почему-то сразу перешёл к публичному выяснению отношений. Он сам выбрал такой путь. А Флик? Его дело готовить команду к сезону.
Vilar
Vilar
вчера в 17:01
За капитанство доплачивают?.. Тогда это коррупционная составляющая)))
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:00
Не люблю когда танцы на чужих костях Флик тут не прав
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:55
Немецкий голкипер, как капитан, практически не общается с командой и тренерским штабом, а также будет вне работы с командой как минимум три месяца.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1413323/frimpong-dzheremi-liverpul 25.07.2025

Блин, где логика?
А ещё он травмирован с сентября 2024 года и как он может исполнять капитанские функции?
А может он весь сезон был капитаном на больничном, а Барса играла без капитана?

Не новость, а хрень полная. Дайте человеку вылечиться.
Capral
Capral
вчера в 16:39
А сам конФЛИКт подходит?
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