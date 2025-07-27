В ЦСКА подтвердили переход Файзуллаева в «Истанбул Башакшехир»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил информацию о переходе полузащитника Аббосбека Файзуллаева в турецкий «Истанбул Башакшехир»:
Аббосбек Файзуллаев прошел медосмотр, он в Стамбуле. Стороны финализируют сделку по части оплаты.
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил информацию о переходе полузащитника Аббосбека Файзуллаева в турецкий «Истанбул Башакшехир»:
Аббосбек Файзуллаев прошел медосмотр, он в Стамбуле. Стороны финализируют сделку по части оплаты.
Скажите пожалуйста, за что я был забанен на час, на этой страничке?
Я написал "Удачи парню"! Разве это недопустимо?
Спасибо.
Скажите пожалуйста, за что я был забанен на час, на этой страничке?
Я написал "Удачи парню"! Разве это недопустимо?
Спасибо.