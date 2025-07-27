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В ЦСКА подтвердили переход Файзуллаева в «Истанбул Башакшехир»

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Capral
Capral
вчера в 19:55
Уважаемый Админ.
Скажите пожалуйста, за что я был забанен на час, на этой страничке?
Я написал "Удачи парню"! Разве это недопустимо?

Спасибо.
Red blu
Red blu ответ r5qd9c62sg3e (раскрыть)
вчера в 19:17, ред.
В какой ещё команде он за такой короткий срок выиграет два трофея? Как с ЦСКА. Вот и посмотрим что у него получится в Турции.
Red blu
Red blu
вчера в 19:16, ред.
Удачи. Файзуллаеву в новом клубе.
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:02
Маленький хитрый узбек... не рановато?
r5qd9c62sg3e
r5qd9c62sg3e
вчера в 18:57
Давно пора было покинуть эту "великую" команду, в ней нет перспектив.
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 18:57
До свидания,Аббос и удачи!!!
Гость
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