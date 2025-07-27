Рамирес: «В этом сезоне хочу вместе с „Локомотивом“ выиграть чемпионат»

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вчера, 23:52

Эквадорский защитник дал первый комментарий после перехода в московский «Локомотив»:

Я очень рад вернуться обратно в Россию. Рад, что поступило предложение играть за «Локомотив». Я приехал в «Локомотив», потому что мне нравится команда, Москва, всё. И в этом сезоне хочу вместе со всеми выиграть чемпионат – это моя первая цель.

Рамирес два прошлых сезона провел в венгерском «Ференцвароше». Ранее Кристиан играл в России за «Краснодар», записав на свой счет 3 гола и 15 результативных передач в 187 матчах.