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Рамирес: «В этом сезоне хочу вместе с „Локомотивом“ выиграть чемпионат»

вчера, 23:52

Эквадорский защитник Кристиан Рамирес дал первый комментарий после перехода в московский «Локомотив»:

Я очень рад вернуться обратно в Россию. Рад, что поступило предложение играть за «Локомотив». Я приехал в «Локомотив», потому что мне нравится команда, Москва, всё. И в этом сезоне хочу вместе со всеми выиграть чемпионат – это моя первая цель.

Рамирес два прошлых сезона провел в венгерском «Ференцвароше». Ранее Кристиан играл в России за «Краснодар», записав на свой счет 3 гола и 15 результативных передач в 187 матчах.

«Локомотив» стал единственной командой, которая в двух первых турах нынешнего сезона РПЛ набрала шесть очков, одержав две победы.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:26
Только после 187-го матча проведённого за Краснодар понял...что ему нравится исключительно Локомотив.....и Москва.....
"РЖД - мечты сбываются"
Шуня771
Шуня771
сегодня в 00:12
О!
Ожили...)
Давно ли на дровах катались!?
Нет! Никто не возражает!
Гость
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