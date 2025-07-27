Рамирес: «В этом сезоне хочу вместе с „Локомотивом“ выиграть чемпионат»

Эквадорский защитник Кристиан Рамирес дал первый комментарий после перехода в московский «Локомотив»:
Я очень рад вернуться обратно в Россию. Рад, что поступило предложение играть за «Локомотив». Я приехал в «Локомотив», потому что мне нравится команда, Москва, всё. И в этом сезоне хочу вместе со всеми выиграть чемпионат – это моя первая цель.
Рамирес два прошлых сезона провел в венгерском «Ференцвароше». Ранее Кристиан играл в России за «Краснодар», записав на свой счет 3 гола и 15 результативных передач в 187 матчах.
«Локомотив» стал единственной командой, которая в двух первых турах нынешнего сезона РПЛ набрала шесть очков, одержав две победы.
"РЖД - мечты сбываются"
"РЖД - мечты сбываются"
Ожили...)
Давно ли на дровах катались!?
Нет! Никто не возражает!
Ожили...)
Давно ли на дровах катались!?
Нет! Никто не возражает!