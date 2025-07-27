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Челестини заявил, что ему не хватает игроков в ЦСКА

вчера, 21:34

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что его команде необходимо усиление:

У нас 17-18 игроков. В полузащите не хватает игроков. Нам нужна «шестерка». Нам нужен игрок в атакующую линию. Но клуб работает над усилением.

Напомним, что во втором туре чемпионата РПЛ «армейцы» одержали волевую победу над «Ахматом» благодаря дублю Данила Кругового.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:33
Челестини трудился в Швейцарии и может по шелестить рынок, там много интересных и не совсем дорогих игроков, которые рвут жилы для того, что бы их заметили, а не получают миллионы за паспорт....
Там кстати Антоху Миранчука продать хотят, может армейцы его подпишут?!
В Лозанне есть интересный швед Роше. Высокий, мощный, цепкий опорник, в ЦСКА играло много скандинавов, может и этот согласится!
Форвард есть интересный, Мамаду Кали Сане, высокий, шустрый, правда результативность не высокая, но в России может заиграет лучше?!
Короче, скауты должны пахать, искать....
112910415
112910415
сегодня в 09:16
17 - 18 ?
не сумел пока пересчитать ?
Comentarios
Comentarios
сегодня в 04:45
Верни ромб и жизнь наладится
bratskij1
bratskij1
вчера в 22:21
Тебе не игроков не хватает, а это ты лишний в команде.
Capral
Capral
вчера в 22:03
Слабому тренеру всегда не хватает игроков.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:59
Начинается старая песня о главном
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:53, ред.
Шестёрка нужна, а забивной нападающий просто НЕОБХОДИМ.
В помощь Круговому.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:43
ЦСКА молодцы !!! Но усиление нужно - это точно.
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