Челестини заявил, что ему не хватает игроков в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что его команде необходимо усиление:
У нас 17-18 игроков. В полузащите не хватает игроков. Нам нужна «шестерка». Нам нужен игрок в атакующую линию. Но клуб работает над усилением.
Напомним, что во втором туре чемпионата РПЛ «армейцы» одержали волевую победу над «Ахматом» благодаря дублю Данила Кругового.
Там кстати Антоху Миранчука продать хотят, может армейцы его подпишут?!
В Лозанне есть интересный швед Роше. Высокий, мощный, цепкий опорник, в ЦСКА играло много скандинавов, может и этот согласится!
Форвард есть интересный, Мамаду Кали Сане, высокий, шустрый, правда результативность не высокая, но в России может заиграет лучше?!
Короче, скауты должны пахать, искать....
Там кстати Антоху Миранчука продать хотят, может армейцы его подпишут?!
В Лозанне есть интересный швед Роше. Высокий, мощный, цепкий опорник, в ЦСКА играло много скандинавов, может и этот согласится!
Форвард есть интересный, Мамаду Кали Сане, высокий, шустрый, правда результативность не высокая, но в России может заиграет лучше?!
Короче, скауты должны пахать, искать....
не сумел пока пересчитать ?
не сумел пока пересчитать ?
В помощь Круговому.
В помощь Круговому.