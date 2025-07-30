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На «Камп Ноу» укладывают газон, «Барселона» сыграет дома 14 сентября

вчера, 08:19

На «Камп Ноу», домашнем стадионе «Барселоны», приступили к укладке газона.

В каталонском клубе рассчитывают, что команда сможет вернуться на арену уже в первом домашнем матче чемпионата Испании против «Валенсии», который состоится 14 сентября в рамках четвертого тура.

Ранее «Барселона» планировала вернуться на «Камп Ноу» уже 10 августа, когда состоится выставочный матч против итальянского «Комо» за трофей Жоана Гампера, однако завершить все запланированные работы в срок не удалось.

Реконструкция «Камп Ноу» началась летом 2023 года. С тех пор «Барселона» проводила домашние матчи на стадионе «Олимпико де Монжуик».

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d336t7m4r2pa
d336t7m4r2pa
вчера в 09:31
Новороссийску тоже пару лет потребуется, что бы привести стадион в порядок.
Гость
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