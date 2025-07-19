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Стадион «Вест Хэма» модернизировали, установив на крыше солнечные панели

вчера, 22:51

«Лондон Стэдиум» претерпел модернизацию стоимостью 4,35 миллиона фунтов стерлингов.

На крыше установлены солнечные панели, что делает объект одним из самых экологичных спортивных сооружений в мире. Ожидается, что проект позволит сэкономить на счетах стадиона за электроэнергию до 350 тысяч фунтов стерлингов в год.

Отмечается, что энергии, вырабатываемой панелями, будет достаточно для обеспечения всех крупных мероприятий в течение года, включая концерты и матчи «Вест Хэма», который выступает на арене с 2013 года.

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