Стадион «Вест Хэма» модернизировали, установив на крыше солнечные панели

1752954677

вчера, 22:51

«Лондон Стэдиум» претерпел модернизацию стоимостью 4,35 миллиона фунтов стерлингов.

На крыше установлены солнечные панели, что делает объект одним из самых экологичных спортивных сооружений в мире. Ожидается, что проект позволит сэкономить на счетах стадиона за электроэнергию до 350 тысяч фунтов стерлингов в год.

Отмечается, что энергии, вырабатываемой панелями, будет достаточно для обеспечения всех крупных мероприятий в течение года, включая концерты и матчи «Вест Хэма», который выступает на арене с 2013 года.