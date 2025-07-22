Команда Юрана будет проводить домашние матчи на стадионе клуба Суперлиги

Главный тренер клуба «Серик Беледиеспор» рассказал источнику, на каком стадионе команда будет принимать соперников в сезоне 2025/26.

Мы начинаем сезон 10 августа игрой в гостях с «Истанбулспором». Составители календаря тут придерживаются очерёдности: матч дома, матч — на выезде. В прошлом сезоне «Серик» проводил домашние встречи на стадионе «Мардан», а после выхода в первый дивизион будем принимать соперников на «Анталья Арене», где играет в Суперлиге «Антальяспор». На клубном стадионе «Серика» сейчас полным ходом идёт реконструкция.