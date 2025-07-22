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Команда Юрана будет проводить домашние матчи на стадионе клуба Суперлиги

вчера, 08:39

Главный тренер клуба «Серик Беледиеспор» Сергей Юран рассказал источнику, на каком стадионе команда будет принимать соперников в сезоне 2025/26.

Мы начинаем сезон 10 августа игрой в гостях с «Истанбулспором». Составители календаря тут придерживаются очерёдности: матч дома, матч — на выезде. В прошлом сезоне «Серик» проводил домашние встречи на стадионе «Мардан», а после выхода в первый дивизион будем принимать соперников на «Анталья Арене», где играет в Суперлиге «Антальяспор». На клубном стадионе «Серика» сейчас полным ходом идёт реконструкция.

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Все комментарии
xjq8h6eb3q93
xjq8h6eb3q93
вчера в 10:57
Юрана скоро и оттуда погонят, тренер ни о чем, бегун из команды в команду.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:49
Удачи пожелать Юрану в работе с командой.
Гость
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