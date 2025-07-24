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Клуб Сегунды за полгода построил временный стадион на 20 000 зрителей

вчера, 15:19

«Сарагоса», выступающая во втором по статусу испанском дивизионе, за шесть месяцев построила временный стадион на 20 000 зрителей.

Необходимость в таком решении возникла, поскольку домашняя арена клуба «Ла Ромареда» была выбрана для проведения матчей чемпионата мира 2030 года. В настоящее время стадион «Сарагосы» закрыт на реконструкцию, чтобы увеличить вместимость с 33 608 зрителей до 43 000.

Ну а новый временный 20-тысячник под названием «Иберкаха Эстадио» будет принимать домашние матчи «Сарагосы» в двух ближайших сезонах.

Клуб Сегунды за полгода построил временный стадион на 20 000 зрителей

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Все комментарии
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 22:51
Думаю, что Черноморцу есть чему поучиться у Сарагосы. Для РПЛ всего-то 10 тысяч требуется стадион. Было бы желание давно построили бы.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:51
Тем временем во Владикавказе очередной раз (год) говорят о скором открытии стадиона после реконструкции.
gg2ghykahygs
gg2ghykahygs
вчера в 15:51
У нас за полгода по всей стране все стадионы разрушили, только в Москве построили.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:27
Молодцы, быстренько все решили, и бакланы не мешали даже))
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