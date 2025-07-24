Клуб Сегунды за полгода построил временный стадион на 20 000 зрителей

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вчера, 15:19

«Сарагоса», выступающая во втором по статусу испанском дивизионе, за шесть месяцев построила временный стадион на 20 000 зрителей.

Необходимость в таком решении возникла, поскольку домашняя арена клуба «Ла Ромареда» была выбрана для проведения матчей чемпионата мира 2030 года. В настоящее время стадион «Сарагосы» закрыт на реконструкцию, чтобы увеличить вместимость с 33 608 зрителей до 43 000.

Ну а новый временный 20-тысячник под названием «Иберкаха Эстадио» будет принимать домашние матчи «Сарагосы» в двух ближайших сезонах.