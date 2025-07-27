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«Наполи» хочет построить новый стадион для чемпионата Европы 2032 года

вчера, 10:59

«Наполи» объявил о намерении построить новый стадион.

На встрече с представителями Союза европейских футбольных ассоциаций, Федерации футбола Италии и муниципалитетом, которая носила предварительный характер, УЕФА сообщил о строгих требованиях, необходимых для проведения матчей чемпионата Европы 2032 года, подчеркнув необходимость достижения согласия между клубом и муниципалитетом для успеха проекта.

Домашняя арена «Диего Марадона» была признана непригодной для проведения игр турнира. В связи с этим «Наполи» хочет вложить собственные средства в строительство нового стадиона, который будет соответствовать требованиям Евро-2032.

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Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ SSC Napoli (раскрыть)
вчера в 16:38
Стадион не принадлежит Наполи,зачем им для города реконструировать? лучше свой построить,и вообще это беда в Италии,своих стадионов мало у кого есть.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:50
Давно пора итальянцам строит чисто футбольные стадионы. Наполи тем более
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 11:57
Проведите реконструкцию стадиона им Диего Марадоны! Не хотелось бы терять такую историческую арену!
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