«Барселона» попросила УЕФА разрешить провести первый матч ЛЧ на выезде

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вчера, 20:59

Президент «Барселоны» в интервью источнику рассказал о просьбе УЕФА разрешить провести первый матч нового сезона Лиги чемпионов на выезде, если команда не сможет принять соперника на «Камп Ноу».

Ранее стало известно о том, что домашний стадион каталонского клуба не примет встречу Кубка Жоана Гампера, поскольку не была получена соответствующая лицензия.