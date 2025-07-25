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«Барселона» попросила УЕФА разрешить провести первый матч ЛЧ на выезде

вчера, 20:59

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в интервью источнику рассказал о просьбе УЕФА разрешить провести первый матч нового сезона Лиги чемпионов на выезде, если команда не сможет принять соперника на «Камп Ноу».

Ранее стало известно о том, что домашний стадион каталонского клуба не примет встречу Кубка Жоана Гампера, поскольку не была получена соответствующая лицензия.

Мы работаем над возвращением на стадион «Камп Ноу». Альтернативы есть, но сейчас это непредвиденные обстоятельства, которые мы не рассматриваем.

Мы попросили УЕФА разрешить нам провести первый матч на выезде. Жеребьёвка состоится 28 августа, а там посмотрим. Надеюсь, УЕФА позволит нам играть на выезде. Наши отношения с УЕФА становятся лучше. Я очень уважаю работу президента УЕФА Александера Чеферина и думаю, что мы можем им доверять.

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Все комментарии
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 07:51
Да почему бы и нет
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:40
Скорее всего будущие соперники могут предъявить претензии.
784eggesw8fv
784eggesw8fv
вчера в 21:06
Ищут выгоду, если не могут, то хай или рают на другом стадионе.
Гость
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