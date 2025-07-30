Рахимов: «Считаю, что Даку стоит дороже 8 миллионов евро»

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вчера, 13:26

Главный тренер «Рубина» считает, что албанский нападающий стоит дороже 8 миллионов евро, которые за него нынешним летом предлагал «Зенит».

Сделка между клубами из Санкт-Петербурга и Казани сорвалась, а Рахимов по этому поводу заявил следующее:

Если вернуться к теме переговоров: я думал, а почему за такие маленькие деньги мы готовы отпустить одного из лучших игроков чемпионата? Считаю, что Даку стоит дороже 8 млн евро. Поэтому, продлив сейчас с ним контракт, мы тоже показали характер.