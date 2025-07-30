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Рахимов: «Считаю, что Даку стоит дороже 8 миллионов евро»

вчера, 13:26

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов считает, что албанский нападающий Мирлинд Даку стоит дороже 8 миллионов евро, которые за него нынешним летом предлагал «Зенит».

Сделка между клубами из Санкт-Петербурга и Казани сорвалась, а Рахимов по этому поводу заявил следующее:

Если вернуться к теме переговоров: я думал, а почему за такие маленькие деньги мы готовы отпустить одного из лучших игроков чемпионата?

Считаю, что Даку стоит дороже 8 млн евро. Поэтому, продлив сейчас с ним контракт, мы тоже показали характер.

В прошлом сезоне Даку в 26 матчах РПЛ забил 15 голов и сделал 8 результативных передач.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 19:33
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    вчера в 19:12
    Однозначно дороже стоит.В прошлом сезоне лучший нападающий в ПЛ,на мой взгляд.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 16:08, ред.
    Даку стоит намного дороже распаренных звёзд Газпрома типа Педро, Энрике,Лусиано и Жерсон. Он забивает в среднем гол за две игры, а газпромовским только щеки надувают. Даку играет прекрасно уже третий сезон, а перекормленные газпромовцы типа Вендела уже валяют дурака. Если за Вендела зенит просит 30 млн, то Даку стоит 50
    Vilar
    Vilar
    вчера в 14:05
      lotsman
      lotsman
      вчера в 13:33
      Как сразу Даку в цене подрос. Стоило только сделать ничью и сразу подрос.)
      mqdgphz748yy
      mqdgphz748yy
      вчера в 13:33
      А больше никто что-то не дает.
      Гость
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