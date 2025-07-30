Рахимов: «Считаю, что Даку стоит дороже 8 миллионов евро»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов считает, что албанский нападающий Мирлинд Даку стоит дороже 8 миллионов евро, которые за него нынешним летом предлагал «Зенит».
Сделка между клубами из Санкт-Петербурга и Казани сорвалась, а Рахимов по этому поводу заявил следующее:
Если вернуться к теме переговоров: я думал, а почему за такие маленькие деньги мы готовы отпустить одного из лучших игроков чемпионата?
Считаю, что Даку стоит дороже 8 млн евро. Поэтому, продлив сейчас с ним контракт, мы тоже показали характер.
В прошлом сезоне Даку в 26 матчах РПЛ забил 15 голов и сделал 8 результативных передач.
Полностью согласен и подписываюсь!!! В отличие от болельщиков Зенита, любящих надувать паруса рОтом, Вы, Анатолий, разложили грамотную бухгалтерию и показали на фактах, кто чего и сколько стоит... Ну а болельщикам Зенита, в частности товарищу мореплавателю, могу только посочувствовать- они упустили отличного нападающего...
Полностью согласен и подписываюсь!!! В отличие от болельщиков Зенита, любящих надувать паруса рОтом, Вы, Анатолий, разложили грамотную бухгалтерию и показали на фактах, кто чего и сколько стоит... Ну а болельщикам Зенита, в частности товарищу мореплавателю, могу только посочувствовать- они упустили отличного нападающего...