Куадрадо — о своём переходе в «Пизу»: «Италия давно стала мне родным домом»

Бывший полузащитник «Аталанты» поделился эмоциями от предстоящего подписания контракта с клубом «Пиза».

Я готов принять этот серьёзный вызов и с радостью продолжу свою карьеру в стране, которая для меня практически как родная. Я поговорил с клубом, с тренером. Они убедили меня в серьёзности проекта, я сразу же согласился. Мечтаю побороться за место в своей сборной на чемпионате мира 2026 года, поэтому очень надеюсь, что буду часто выходить на поле.