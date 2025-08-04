Куадрадо — о своём переходе в «Пизу»: «Италия давно стала мне родным домом»

Бывший полузащитник «Аталанты» Хуан Куадрадо поделился эмоциями от предстоящего подписания контракта с клубом «Пиза».
Я готов принять этот серьёзный вызов и с радостью продолжу свою карьеру в стране, которая для меня практически как родная. Я поговорил с клубом, с тренером. Они убедили меня в серьёзности проекта, я сразу же согласился. Мечтаю побороться за место в своей сборной на чемпионате мира 2026 года, поэтому очень надеюсь, что буду часто выходить на поле.
В настоящий момент 37-летний колумбиец проходит медосмотр перед подписанием соглашения сроком на 1 год. В минувшем сезоне он провёл 32 матча за «Аталанту» во всех турнирах и отдал 4 голевые передачи.
Ранее стало известно, что «Пиза» подписала голкипера «Кальяри» Симоне Скуффета.