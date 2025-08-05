Араухо — о своём возможном уходе: «Вы ещё не видели лучшую версию меня»

Защитник «Барселоны» заявил, что не собирается уходить из команды.

Я прекрасно провёл предсезонку. В прошлом году мне было тяжело выступать из-за травмы, но сейчас я чувствую себя очень комфортно. Я стал более гибким и уверенным в себе. Определённо очень счастлив в «Барселоне» и не собираюсь никуда уходить этим летом. Вы ещё не видели лучшую версию меня.