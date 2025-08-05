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Араухо — о своём возможном уходе: «Вы ещё не видели лучшую версию меня»

вчера, 12:14

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо заявил, что не собирается уходить из команды.

Я прекрасно провёл предсезонку. В прошлом году мне было тяжело выступать из-за травмы, но сейчас я чувствую себя очень комфортно. Я стал более гибким и уверенным в себе. Определённо очень счастлив в «Барселоне» и не собираюсь никуда уходить этим летом. Вы ещё не видели лучшую версию меня.

В минувшем сезоне он сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Араухо интересен лондонскому «Тоттенхэму».

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Все комментарии
98vq7bqpdmwn
98vq7bqpdmwn
вчера в 16:39
Так покажи себя в ТТХ, кто тебе будет мешать?
Bombon
Bombon ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:32
Врядли за него кто-то держится. Нужен для глубины состава. Кристенсен лучше его, но очень травматичен. Мартинес староват, Кубарси еще зеленый совсем. Гарсия в центре тоже не очень играет. Кунде уже давно на фланге, а больше и нет никого. И врядли его сейчас за хорошие деньги купят. Кроме хороших физических данных у него ничего нет. Ни футбольного интеллекта, ни игры один в один. И скорость после травм потерял. Плюс психологически слаб. Позицию выбирать тоже не умеет. Даже не знаю кому такой нужен. Если к саудитам только.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Freedom-Desire (раскрыть)
вчера в 13:20
сперва уругваец обрезался, отдал глупый пас, затем сфолил на Барколя.
Барса тогда прекрасно начала матч, ведя в счете.
удаление Араухо, и команда проиграла.
тогда мы все думали, что Араухо сглупил, но учтет свои ошибки, молодой еще.
станет умней, зрелость и опыт не даст больше совершит таких ошибок.
увы, мы оказались наивными)))
Араухо стал старше, но как есть, глупый. или менталитет хромает.
да и сам Хави, увы, не справился с напряжением и эмоциями.
короче, Араухо настоящий вор.
дважды украл он не только хорошие шансы у своей команды,
но и интересную игру у болельщиков сине-гранатовых.
а клуб все еще держится за ним.
Freedom-Desire
Freedom-Desire
вчера в 12:39
Видели видели. Это та версия, которая два года назад довольно в безобидной ситуации привезла удаление в ЛЧ в ответной встрече с ПСЖ. Или та версия, благодаря которой Интер выполз в финал ЛЧ в прошедшем сезоне.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:17
Зачастую уход некоторых и есть "лучшая версия" его......
Гость
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