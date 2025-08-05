Араухо — о своём возможном уходе: «Вы ещё не видели лучшую версию меня»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо заявил, что не собирается уходить из команды.
Я прекрасно провёл предсезонку. В прошлом году мне было тяжело выступать из-за травмы, но сейчас я чувствую себя очень комфортно. Я стал более гибким и уверенным в себе. Определённо очень счастлив в «Барселоне» и не собираюсь никуда уходить этим летом. Вы ещё не видели лучшую версию меня.
В минувшем сезоне он сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Ранее в СМИ появились слухи о том, что Араухо интересен лондонскому «Тоттенхэму».
Барса тогда прекрасно начала матч, ведя в счете.
удаление Араухо, и команда проиграла.
тогда мы все думали, что Араухо сглупил, но учтет свои ошибки, молодой еще.
станет умней, зрелость и опыт не даст больше совершит таких ошибок.
увы, мы оказались наивными)))
Араухо стал старше, но как есть, глупый. или менталитет хромает.
да и сам Хави, увы, не справился с напряжением и эмоциями.
короче, Араухо настоящий вор.
дважды украл он не только хорошие шансы у своей команды,
но и интересную игру у болельщиков сине-гранатовых.
а клуб все еще держится за ним.
Барса тогда прекрасно начала матч, ведя в счете.
удаление Араухо, и команда проиграла.
тогда мы все думали, что Араухо сглупил, но учтет свои ошибки, молодой еще.
станет умней, зрелость и опыт не даст больше совершит таких ошибок.
увы, мы оказались наивными)))
Араухо стал старше, но как есть, глупый. или менталитет хромает.
да и сам Хави, увы, не справился с напряжением и эмоциями.
короче, Араухо настоящий вор.
дважды украл он не только хорошие шансы у своей команды,
но и интересную игру у болельщиков сине-гранатовых.
а клуб все еще держится за ним.