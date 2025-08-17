 
В чемпионате Бразилии судья восемь минут смотрел повторы гола во время игры

сегодня, 10:15
КоринтиансЛоготип футбольный клуб Коринтианс (Сан-Паулу)1 : 2Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)БаияМатч завершен

Во время матча 20-го тура чемпионата Бразилии «Коринтианс» – «Баия» арбитру Пауло Сезару Зановелли понадобилось более восьми минут смотреть повторы, чтобы принять решение по поводу забитого мяча.

На 31-й минуте нападающий хозяев Инасио Гильерме сделал счет 1:1. После этого судья долго разбирал, не были ли нарушены правила против вратаря гостей Роналдо. Заодно бригада VAR проверяла отсутствие офсайда. В итоге гол все-таки засчитали.

В результате всех задержек первый тайм продлился почти час. Кстати, «Баия» выиграла матч со счетом 2:1, а выездную победу ей принес гол с пенальти, который забил бывший нападающий «Спартака» Виллиан Жозе.

угол головы
угол головы ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 10:36
Еще на наших говорят, что долго
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:24
Ждал пока на карточку деньги упадут))
Гость
