В чемпионате Бразилии судья восемь минут смотрел повторы гола во время игры

сегодня, 10:15

Во время матча 20-го тура чемпионата Бразилии «Коринтианс» – «Баия» арбитру Пауло Сезару Зановелли понадобилось более восьми минут смотреть повторы, чтобы принять решение по поводу забитого мяча.

На 31-й минуте нападающий хозяев сделал счет 1:1. После этого судья долго разбирал, не были ли нарушены правила против вратаря гостей . Заодно бригада VAR проверяла отсутствие офсайда. В итоге гол все-таки засчитали.

В результате всех задержек первый тайм продлился почти час. Кстати, «Баия» выиграла матч со счетом 2:1, а выездную победу ей принес гол с пенальти, который забил бывший нападающий «Спартака» .