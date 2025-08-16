 
Президент «Урала» Иванов: «Арбитры стали работать лучше»

сегодня, 10:58

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался по поводу судейства в Первой лиге.

Раньше у нас действительно возникали проблемы с арбитрами. Но в этом сезоне не было такого, чтобы они привели нас к фатальным результатам. Пока все игры судили ровно, ни в одну из сторон не видел предвзятости. Я смотрю матчи «Урала-2», там работают молодые арбитры. Видно, что работа в этом направлении идёт. Сейчас судьи стали работать лучше, чем было раньше.

Напомним, что пару месяцев назад во время стыковых матчей с «Ахматом» за право выйти в РПЛ Иванов жёстко раскритиковал судейские решения.

Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:10
В зависимости от обстоятельств, Гриша может и поменять мнение по этому поводу на противоположное...)
Гость
