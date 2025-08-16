Президент «Урала» Иванов: «Арбитры стали работать лучше»

Президент «Урала» высказался по поводу судейства в Первой лиге.

Раньше у нас действительно возникали проблемы с арбитрами. Но в этом сезоне не было такого, чтобы они привели нас к фатальным результатам. Пока все игры судили ровно, ни в одну из сторон не видел предвзятости. Я смотрю матчи «Урала-2», там работают молодые арбитры. Видно, что работа в этом направлении идёт. Сейчас судьи стали работать лучше, чем было раньше.