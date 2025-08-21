«Челси» купит игрока «Брайтона» и сразу отдаст его в аренду

1755759063

вчера, 09:51

«Челси» близок к покупке полузащитника «Брайтона» .

По информации источника, лондонцы готовы заплатить за 21-летнего футболиста около 17 млн фунтов. При этом сообщается, что «синие» сразу же отдадут игрока в годичную аренду «Страсбуру».

С января по июнь 2025 года Энсисо выступал в аренде у «Ипсвича», сыграл 13 матчей в Английской Премьер-Лиге, забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.