 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Челси» купит игрока «Брайтона» и сразу отдаст его в аренду

вчера, 09:51

«Челси» близок к покупке полузащитника «Брайтона» Хулио Энсисо.

По информации источника, лондонцы готовы заплатить за 21-летнего футболиста около 17 млн фунтов. При этом сообщается, что «синие» сразу же отдадут игрока в годичную аренду «Страсбуру».

С января по июнь 2025 года Энсисо выступал в аренде у «Ипсвича», сыграл 13 матчей в Английской Премьер-Лиге, забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Милан» намеревается купить 19-летнего форварда из «Васку да Гама»
Вчера, 09:32
Слухи«Тоттенхэм» повысил предложение по Савио до 80 млн евро
Вчера, 09:12
СлухиАльварес недоволен своим положением в «Атлетико»
Вчера, 00:19
Слухи«Марсель» заинтересован в переходе защитника «Ливерпуля»
Вчера, 00:19
СлухиАлбанский полузащитник Асллани согласился перейти из «Интера» в «Торино»
Вчера, 00:04
СлухиОкафор прошёл медосмотр перед переходом из «Милана» в «Лидс»
20 августа
 
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:32
Легенда о Робин Гуде жива....
Челси отбирает игроков у богатых и раздаёт их бедным....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:52
Из Брайтона в Челси уже протоптана дорога))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 