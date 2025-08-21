 
«Милан» намеревается купить 19-летнего форварда из «Васку да Гама»

вчера, 09:32

«Милан» заинтересован в покупке нападающего «Васку да Гама» Раяна Витора.

По информации инсайдеров, в настоящее время официальные переговоры ещё не начались, но миланцы всерьёз нацелены на 19-летнего футболиста. Сообщается, что руководство «красно-чёрных» рассматривает его и как усиление текущего состава, и как хорошую инвестицию, учитывая возраст и вероятность дальнейшего прогресса.

В 2025 году он сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.

Ранее стало известно, что в «Милан» может перейти форвард «Байера» Виктор Бонифейс.

Вещий
Вещий
вчера в 09:40
Наверное все же инвестиция на первом месте....
Гость
