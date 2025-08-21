Дубль Суареса с пенальти принёс «Интер Майами» победу над клубом «Тигрес»

«Интер Майами» одержал победу над клубом «Тигрес» в матче 1/4 финала Кубка Лиг (2:1).
Счёт открыл Луис Суарес на 23-й минуте, реализовав пенальти. Мексиканская команда отыгралась на 67-й усилиями Анхеля Корреа. На 89-й Суарес забил ещё один мяч с одиннадцатиметрового.
«Интер Майами» вышел в полуфинал турнира, где сыграет с «Орландо Сити».
и вот все они вылетели)))
в полуфинале только американские клубы.
Интер Майями сыграет с Орландо.
в другой паре Сиэтл - Лос Анджелес Гэлакси
