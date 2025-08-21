 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколы

Дубль Суареса с пенальти принёс «Интер Майами» победу над клубом «Тигрес»

вчера, 08:23

«Интер Майами» одержал победу над клубом «Тигрес» в матче 1/4 финала Кубка Лиг (2:1).

Счёт открыл Луис Суарес на 23-й минуте, реализовав пенальти. Мексиканская команда отыгралась на 67-й усилиями Анхеля Корреа. На 89-й Суарес забил ещё один мяч с одиннадцатиметрового.

«Интер Майами» вышел в полуфинал турнира, где сыграет с «Орландо Сити».

Подписывайся в ВК
Все новости
«Селтик» и «Кайрат» не выявили победителя в матче отбора ЛЧ
20 августа
«Будё-Глимт» разгромил «Штурм» в первом матче квалификации ЛЧ
20 августа
«Фенербахе» сыграл вничью с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
20 августа
2DROTS с Кудряшовым в составе проиграл «Космосу» в Кубке России
20 августа
«Рейнджерс» проиграл «Брюгге» в отборе ЛЧ, пропустив 3 гола к 20-й минуте
20 августа
«Реал» обыграл «Осасуну» благодаря голу Мбаппе с пенальти
20 августа
 
Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:54
Испугался выйти на поле)
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:28
говорили. что мексиканские команды на порядок сильней клубов МЛС.
и вот все они вылетели)))
в полуфинале только американские клубы.
Интер Майями сыграет с Орландо.
в другой паре Сиэтл - Лос Анджелес Гэлакси
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:07
А где Месси? Не стал с тиграми играть или пенки отдал кусаресу?))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 