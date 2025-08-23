«Ростов» в добавленное время вырвал ничью в поединке с «Локомотивом»

1755970329

вчера, 20:32

«Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 6-го тура РПЛ (3:3).

На 7-й минуте московская команда вышла вперёд — мяч забил Алексей Батраков. Дмитрий Воробьёв на 20-й удвоил преимущество «железнодорожников». На 57-й южане сократили отставание в счёте — пенальти реализовал Мохаммад Мохеби. На 65-й гости отыгрались усилиями Тимура Сулейманова. На 82-й Александр Сильянов отметился третьим голом в составе хозяев поля. На 90+8-й Роналдо восстановил равенство в счёте.

«Локомотив» лидирует в чемпионате России (14 очков). «Ростов» идёт 14-м (четыре балла).