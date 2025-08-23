 
Soccer.ru
«Ростов» в добавленное время вырвал ничью в поединке с «Локомотивом»

вчера, 20:32
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 3Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 6-го тура РПЛ (3:3).

На 7-й минуте московская команда вышла вперёд — мяч забил Алексей Батраков. Дмитрий Воробьёв на 20-й удвоил преимущество «железнодорожников». На 57-й южане сократили отставание в счёте — пенальти реализовал Мохаммад Мохеби. На 65-й гости отыгрались усилиями Тимура Сулейманова. На 82-й Александр Сильянов отметился третьим голом в составе хозяев поля. На 90+8-й Роналдо восстановил равенство в счёте.

«Локомотив» лидирует в чемпионате России (14 очков). «Ростов» идёт 14-м (четыре балла).

trimetil
trimetil
вчера в 21:58
А почему у Локомотива очки, а у Ростова баллы?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:43
"Роналдо спас Ростов в матче против московского Локомотива"
Как можно звучит
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:17
Такая осечка Локо в добавленное время даёт завтра шанс Краснодару выйти на первое место.....
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 21:16


25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:15
Это ударит по Локо, они пойдут вниз
pq4s7net4ua4
pq4s7net4ua4
вчера в 21:01
Не так уж силен Локомотив, как его стали восхвалять.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:01
Галактионов, это твои тренерские недоработки привели к потере Локомотивом двух очков в добавленное время. Хватит надеяться на одного только Батракова.. Кстати, Алексей ещё не дорос до роли свободного художника. Он должен, как и все остальные, получать задание на игру от тренера. Вся команда должна играть до финального свистка. А вот Ростов сегодня просто молодцы и тренер молодец. Он играет важную роль в команде и вообще, пора прекращать говорить о багаже Карпина - нет этого багажа. Желаю Ростову сохранить боевой настрой!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:00
Ростов с Победой! Ну а Локо должны винить только себя!
a-league
a-league ответ 1734628 24 (раскрыть)
вчера в 20:59
2-е: на Мелёхине и Голенкове
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:59
Этот матч возродил надежду на то что Ростов будет биться вопреки всем проблемам с финансами и с составом
Во втором тайме вышли 20 летние Российские игроки Жбанов и Семенчук и сыграли достойно
У Ростова очень трудная финансовая ситуация. Пришлось продать трёх лидеров команды, игроков сборной России. Наша молодёжь понемногу растёт
Этот сезон будет трудным для команды, но я верю в наших парней. Виктору Мелёхину всего 21 год и он будет прогрессировать
амурец
амурец
вчера в 20:58
Да ужжжж
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:48
Зрителям нравится когда голевая Феерия...
derrik2000
derrik2000
вчера в 20:45
ПИЖОНЫ!!!
Это я к игрочишкам Локомотива, если что. )
Так ПРЕКРАСНО, легко и размашисто атаковать с большим желанием победить в первом тайме, и так АКАДЕМИЧНО выйти играть во втором?
Чем ЭТО можно объяснить?
Видел глаза Альбы в конце первого тайма.
Мне показалось, что они были безумными.
Оказалось - НЕТ: сосредотачивался на перерыв. )

Во втором тайме всё перевернулось с ног на голову: забив с 11-метрового БЕЗ показа красной карточки Батракову - привет арбитрам в поле и на VAR - Ростов пошёл вперёд и уже из-под антигероя матча Рамиреса забил второй.
Но потом пропустили в результате ЗЕВКА обороны.
Не сдались и продолжали не просто надеяться на ничью, а БЕЖАЛИ её ДОБЫВАТЬ - уже хорошо.
Дожали паровозов СТАРАНИЕМ И ЖЕЛАНИЕМ!
МО-ЛОД-ЦЫ РОСТОВЧАНЕ!
А всех нас, болельщиков, с приятным просмотром красивой и драматичной игры. )
Михалыч 54
Михалыч 54
вчера в 20:42, ред.
Заработанное в Москве очко, конечно, хорошо, но самое главное, что во втором тайме мы увидели КОМАНДУ РОСТОВ. Появилась надежда, что мы выберемся из этой ямы, в которой оказались.
Uzetum
Uzetum
вчера в 20:41
Лучший матч сегодняшнего дня, очень понравился Ростов, с такой игрой Ростов должен быть гораздо выше в турнирной таблице.
Capral
Capral
вчера в 20:38
Если не ошибаюсь- это тот Локомотив, которому уже определили место в чемпионской гонке? Ну разве может претендовать на чемпионство команда, не умеющая играть в открытый футбол? Все голы Локо на контратаках, а в обороне бардак, и это при том, что Ростов играет в очень предсказуемый, деревенский футбол, и фактически не ставит перед соперником неразрешимых задач. И кто ведет Локо к первенству- тренер, которому самому еще надо учиться? А Ростову- Честь и Слава- за борьбу, самоотдачу и надежду на благополучный результат!!! Ничего плохого не имею к Локомотиву, больше того, всегда буду благодарен этой команде- за спасительные три очка в 2006г., родному Динамо, но я- за объективность.
sayp5wk9hdnb
sayp5wk9hdnb
вчера в 20:38
Хорошая игра, Ростов бился достойно, не как Рубин, который даже не сопротивлялся.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:38
Ростов понравился больше Локо. Во втором тайме хозяева видимо решили, что дело сделано, но казаки были против. Ростов по игре заслуживает место повыше.
А Локо мне кажется игру стал упрощать. Пиняева не хватает.
Futurista
Futurista
вчера в 20:38
Золотой счёт для букмекеров)...
cska1948
cska1948
вчера в 20:38
Есть приятная новость. Ростов скорее жив, чем мёртв. А вот что с Локомотивом - это вопрос.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 20:36, ред.
Да уж... вот пожалуй и всё, что хочется сказать...начали за здравие, а дальше как обычно в последние сезоны. Я про Локомотив (
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:36
Боевая ничья! Команды бились до финального свистка! Ростов - мужики!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:36
Весёлый матч получился)))
А Локо сами виноваты , что очки потеряли
1734628 24
1734628 24
вчера в 20:35
Ничья вопреки. Не уверен на 100%, но пенку, на мой взгляд, у Ростова украли во втором тайме.
Futurista
Futurista
вчера в 20:34
Ростов успел сорвать стоп-кран...
112910415
112910415
вчера в 20:34, ред.
Не уберег Локо драгоценное лидерство...
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:34
Вся тройка Нападения забила, Мо, Сулейманов, Роналдо!!! Весёлый матч получился, а первом тайме менее богат на голы! 6 голов, ничья!!!
Futurista
Futurista
вчера в 20:33
Дрогнул паровоз в последний момент)...
