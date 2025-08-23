«Ростов» в добавленное время вырвал ничью в поединке с «Локомотивом»

«Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 6-го тура РПЛ (3:3).
На 7-й минуте московская команда вышла вперёд — мяч забил Алексей Батраков. Дмитрий Воробьёв на 20-й удвоил преимущество «железнодорожников». На 57-й южане сократили отставание в счёте — пенальти реализовал Мохаммад Мохеби. На 65-й гости отыгрались усилиями Тимура Сулейманова. На 82-й Александр Сильянов отметился третьим голом в составе хозяев поля. На 90+8-й Роналдо восстановил равенство в счёте.
«Локомотив» лидирует в чемпионате России (14 очков). «Ростов» идёт 14-м (четыре балла).
А Локо мне кажется игру стал упрощать. Пиняева не хватает.
Это я к игрочишкам Локомотива, если что. )
Так ПРЕКРАСНО, легко и размашисто атаковать с большим желанием победить в первом тайме, и так АКАДЕМИЧНО выйти играть во втором?
Чем ЭТО можно объяснить?
Видел глаза Альбы в конце первого тайма.
Мне показалось, что они были безумными.
Оказалось - НЕТ: сосредотачивался на перерыв. )
Во втором тайме всё перевернулось с ног на голову: забив с 11-метрового БЕЗ показа красной карточки Батракову - привет арбитрам в поле и на VAR - Ростов пошёл вперёд и уже из-под антигероя матча Рамиреса забил второй.
Но потом пропустили в результате ЗЕВКА обороны.
Не сдались и продолжали не просто надеяться на ничью, а БЕЖАЛИ её ДОБЫВАТЬ - уже хорошо.
Дожали паровозов СТАРАНИЕМ И ЖЕЛАНИЕМ!
МО-ЛОД-ЦЫ РОСТОВЧАНЕ!
А всех нас, болельщиков, с приятным просмотром красивой и драматичной игры. )
