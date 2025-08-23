 
Soccer.ru
«Байер» уступил «Хоффенхайму» в игре первого тура чемпионата Германии

вчера, 18:26
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)1 : 2Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймМатч завершен

«Байер» потерпел поражение от «Хоффенхайма» в матче 1-го тура Бундеслиги (1:2).

На 6-й минуте леверкузенская команда открыла счёт — голом отметился Жарелл Куанса. На 25-й гости отыгрались усилиями Фисника Асллани. Ещё один мяч забил Тим Лемперле на 52-й.

В следующем туре 30 августа «Байер» сыграет на выезде с «Вердером», а «Хоффенхайм» дома примет «Айнтрахт».

пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:31
от Байера осталось только название, почти весь состав ушел.
s4kb2yntxdzq
s4kb2yntxdzq
вчера в 21:18
Ничего удивительного, Байер готов к возвращению на привычные позиции в районе 10-го места. Не за горами и вторая Бундеслига, как было со Штутгартом и Вольфсбургом
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:26
Так а я о чём написал? "Нет Алонсо и все разбежались, нет конкурента". Что не так? Я же не пишу, почему не выиграли после всех потерь.
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 19:36
Чем больше ты пишешь подобные вещи, тем больше ставишь себя в невыгодное положение. Ты перед тем как писать, сначала посчитай, какие кадровые потери и существенные понёс Байер в этом сезоне...
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 19:31
Ага, особенно в прошлом сезоне все разбежались из Байера- и тренер ушел, и все ушли. Нет, просто пришел способный физрук Компани и вышвырнул Алонсо из чемпионской гонки, а потом и из ЛЧ... А добил испанского физрука, клуб из 2-й лиги в 1/2 кубка Германии...
А сейчас, конечно, Та ушел, Вирц ушел, еще несколько игроков ушли, конечно играть некому.
Karkaz
Karkaz
вчера в 19:23
Ну вот, о чём я говорил. Нет Алонсо, все разбежались и нет конкурента у Баварии. А кто то смеялся над Алонсо и занижал его заслуги.
112910415
112910415
вчера в 19:16
Пришли другие времена...
Drosmo
Drosmo
вчера в 19:03
Главный тренер, сотворивший сказку, ушел, ведущих игроков распродали, - результат не заставил себя долго ждать.
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 18:54
10хаг тренер, лидеры ушли. ничего удивительного
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:41
А когда-то заканчивал сезон без поражений...
Гость
