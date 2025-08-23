«Байер» уступил «Хоффенхайму» в игре первого тура чемпионата Германии

«Байер» потерпел поражение от «Хоффенхайма» в матче 1-го тура Бундеслиги (1:2).
На 6-й минуте леверкузенская команда открыла счёт — голом отметился Жарелл Куанса. На 25-й гости отыгрались усилиями Фисника Асллани. Ещё один мяч забил Тим Лемперле на 52-й.
В следующем туре 30 августа «Байер» сыграет на выезде с «Вердером», а «Хоффенхайм» дома примет «Айнтрахт».
А сейчас, конечно, Та ушел, Вирц ушел, еще несколько игроков ушли, конечно играть некому.
А сейчас, конечно, Та ушел, Вирц ушел, еще несколько игроков ушли, конечно играть некому.