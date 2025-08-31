«Милан» направил предложение «Ливерпулю» о трансфере Джо Гомеса

1756634373

вчера, 12:59

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Милан» сделал предложение «Ливерпулю» о трансфере защитника .

«Россонери» стремятся подписать английского игрока на постоянной основе, и сейчас клубы обсуждают условия сделки.

Сообщается, что «Ливерпуль» разрешит Гомесу уйти, если защитник из «Кристал Пэлас» перейдёт в их команду.