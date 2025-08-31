«Милан» направил предложение «Ливерпулю» о трансфере Джо Гомеса

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Милан» сделал предложение «Ливерпулю» о трансфере защитника Джо Гомеса.
«Россонери» стремятся подписать английского игрока на постоянной основе, и сейчас клубы обсуждают условия сделки.
Сообщается, что «Ливерпуль» разрешит Гомесу уйти, если защитник Марк Гуэхи из «Кристал Пэлас» перейдёт в их команду.
Его стоимость 20 млн. Затычка, которую суют где проблемы. Уже 28 лет, травмат.
но в клубе видней, только отпускать если подпишут Гуэхи
