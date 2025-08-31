 
Soccer.ru
«Милан» направил предложение «Ливерпулю» о трансфере Джо Гомеса

вчера, 12:59

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Милан» сделал предложение «Ливерпулю» о трансфере защитника Джо Гомеса.

«Россонери» стремятся подписать английского игрока на постоянной основе, и сейчас клубы обсуждают условия сделки.

Сообщается, что «Ливерпуль» разрешит Гомесу уйти, если защитник Марк Гуэхи из «Кристал Пэлас» перейдёт в их команду.

SpaM-10
SpaM-10 ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 18:00
Ахахахаха

Его стоимость 20 млн. Затычка, которую суют где проблемы. Уже 28 лет, травмат.
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:52
Ливере и так дефицит защитников , Куансу тоже продали, а Гомеса вряд ли продадут меньше чем за сотку, но у Милана нету денег, единственное что они могут оформить трансфер в рассрочку. Короче не верю я в этот трансфер.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 13:50
в идеале Гомеса надо бы оставить - он трудяга, сыграет-подменит как центрального так и крайнего защитника..
но в клубе видней, только отпускать если подпишут Гуэхи
sv_1969
sv_1969 ответ LAN (раскрыть)
вчера в 13:17
Давно просят сделать эту группу без ограничений или хотя бы небольшое кол-во игроков чтобы было в ней! Но...
lk_483777
lk_483777
вчера в 13:05
Если подпишут Гуэхи, для Гомеса места точно не останется. Плюс Джо часто травмируется и проводит не так много матчей, как хотелось бы.
Гость
