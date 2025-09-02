При сносе центрального стадиона в Воронеже не будет акций для болельщиков

1756833309

вчера, 20:15

Региональное министерство физической культуры и спорта не планирует проведение памятных акций для болельщиков «Факела» при сносе Центрального стадиона профсоюзов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

«В министерстве физической культуры и спорта уточнили, что проведение подобных акций не планируется», — отметили в пресс-службе, отвечая на вопрос, дадут ли болельщикам «Факела» официальную возможность забрать что-то на память, например, кресло или кусочек газона, как это принято при сносе знаковых спортивных сооружений в разных странах.

Болельщики клуба при этом рассказывают о возможности попасть на стадион по договоренности с работающим там персоналом. По фото, которыми они делятся в социальных сетях, можно увидеть, что на нижнем ярусе центрального сектора сидений уже почти не осталось. Как такового футбольного газона на стадионе уже нет, не эксплуатирующееся более года поле сильно заросло травой.

Ранее сообщалось, что правительство Воронежской области в сентябре начнет поиск подрядчика, который займется строительством нового футбольного стадиона в Воронеже, предварительно проведя демонтаж конструкций Центрального стадиона профсоюзов. Начало работ по демонтажу намечено на ноябрь 2025 года. Критерии выбора подрядчика будут серьезными, что должно исключить из числа претендентов недобросовестные и не имеющие достаточных ресурсов компании, отмечал министр строительства Воронежской области Артур Кулешов.

В декабре 2023 года губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что областные власти за 200 млн рублей приобрели стадион, который ранее принадлежал организации профсоюзов и находился в аренде у региона. Стадион расположен в центральной части Воронежа, официально открыт в 1934 году, вмещал 32 750 зрителей, являлся домашней ареной футбольного клуба «Факел».

В ноябре 2024 года пресс-служба правительства сообщила, что на этом месте к 2027 году планируется возвести новую арену вместимостью около 25 тыс. мест. Проект разработан с учетом решения вопросов трафика и парковочных мест. Рядом с ареной планируют разместить музей спорта Воронежской области, зоны фудкортов и другие объекты, которые ранее располагались на территории стадиона.