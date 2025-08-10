Стало известно, когда «Пари НН» вернётся на домашний стадион

Директор стадиона «Нижний Новгород» Валерий Мочалов рассказал, когда клуб «Пари НН» сможет вернуться на домашнюю арену.

Ремонтные работы должны быть завершены в августе, после чего планируется реновация газона. Ожидается, что команда вернётся сюда в октябре 2025 года. В настоящее время на стадионе проводятся работы по восстановлению кровли, покраске несущих конструкций в бело-синие цвета. Ремонт архитектурной подсветки завершён. На данный момент общая готовность объекта составляет 95%.