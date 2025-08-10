Soccer.ru
Стало известно, когда «Пари НН» вернётся на домашний стадион

вчера, 12:06

Директор стадиона «Нижний Новгород» Валерий Мочалов рассказал, когда клуб «Пари НН» сможет вернуться на домашнюю арену.

Ремонтные работы должны быть завершены в августе, после чего планируется реновация газона. Ожидается, что команда вернётся сюда в октябре 2025 года. В настоящее время на стадионе проводятся работы по восстановлению кровли, покраске несущих конструкций в бело-синие цвета. Ремонт архитектурной подсветки завершён. На данный момент общая готовность объекта составляет 95%.

Напомним, что «Пари НН» в настоящий момент приходится проводить домашние матчи в Саранске.

Scorp689
Scorp689
вчера в 14:33
Через 7 лет уже всё посыпалось? ОАО «Стройтрансгаз» всего за 20 ярдов...
Гость
