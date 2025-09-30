«Будё-Глимт» с Хайкиным сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче ЛЧ

1759265804

30 сентября 2025, 23:56

Норвежский «Будё-Глимт» дома со счетом 2:2 сыграл вничью с английским «Тоттенхэмом» в матче второго тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов.

В составе «Тоттенхэма» голы забили Микки ван де Вен (68-я минута) и Ришарлисон (89). У «Будё-Глимт» отличился Йенс Хауге (53, 66). На 35-й минуте игрок «Будё-Глимта» Каспер Хёг не реализовал пенальти.

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин вышел на поле с первых минут.

«Будё-Глимт» проводит дебютный сезон в общем этапе Лиги чемпионов. В первом матче норвежский клуб на выезде со счетом 2:2 сыграл вничью с чешской «Славией». «Тоттенхэм», являющийся действующим победителем Лиги Европы, в стартовом туре дома обыграл испанский «Вильярреал» (1:0).

В следующем туре «Будё-Глимт» на выезде сыграет с турецким «Галатасараем» 22 октября, «Тоттенхэм» в этот же день на выезде встретится с «Монако».

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.