«Будё-Глимт» с Хайкиным сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче ЛЧ

30 сентября 2025, 23:56
Будё-ГлимтЛоготип футбольный клуб Будё-Глимт2 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Норвежский «Будё-Глимт» дома со счетом 2:2 сыграл вничью с английским «Тоттенхэмом» в матче второго тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов.

В составе «Тоттенхэма» голы забили Микки ван де Вен (68-я минута) и Ришарлисон (89). У «Будё-Глимт» отличился Йенс Хауге (53, 66). На 35-й минуте игрок «Будё-Глимта» Каспер Хёг не реализовал пенальти.

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин вышел на поле с первых минут.

«Будё-Глимт» проводит дебютный сезон в общем этапе Лиги чемпионов. В первом матче норвежский клуб на выезде со счетом 2:2 сыграл вничью с чешской «Славией». «Тоттенхэм», являющийся действующим победителем Лиги Европы, в стартовом туре дома обыграл испанский «Вильярреал» (1:0).

В следующем туре «Будё-Глимт» на выезде сыграет с турецким «Галатасараем» 22 октября, «Тоттенхэм» в этот же день на выезде встретится с «Монако».

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

DXTK
DXTK
вчера в 12:48
А Постекоглу дважды обыграл Буде Глимт и в гостях у них и дома.....чо-то Франк не смог .......странно.....!!!
galem72
galem72
01 октября в 10:08
После прихода Кнутсена в Будё, клуб начал цвести и благоухать. Тренер и клуб нашли друг друга. Он прививает своим ноунеймам быстрый атакующий фут, что приносит свои плоды. Всегда радует появление талантливых тренеров на большой арене. Надеюсь, у норвега многое получится в карьере.
AKH
AKH
01 октября в 08:52
Убогий тотен..
Alex_67
Alex_67
01 октября в 06:31
Каспер Хег не забил пенальти? Об этом обязательно вспомнят, когда очки считать будут.
112910415
112910415
01 октября в 05:31
норвежская победа была близка !
sihafazatron
sihafazatron
01 октября в 00:03
Будё-Глимт» с Хайкиным сыграл вничью с «Тоттенхэмом» без Хайкина в матче ЛЧ
