«Краснодар» обыграл «Динамо» и вышел в плей-офф «пути РПЛ» Кубка России

«Краснодар» дома обыграл московское «Динамо» в матче пятого тура «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России по футболу.
Основное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти точнее были краснодарцы — 4:2.
После пяти туров «Краснодар» набрал 11 очков и гарантировал себе участие в плей-офф «пути РПЛ». У «Динамо» после пяти матчей 8 очков, бело-голубые не смогут обойти «Краснодар» по показателю личных встреч: во втором туре краснодарцы одержали выездную победу (4:0).
Вместе с «Краснодаром» и «Динамо» в группе B участвуют самарские «Крылья Советов» и «Сочи», очный матч пятого тура между этими командами пройдет 1 октября. «Крылья Советов» идут на третьем месте с 6 очками, у идущего на последнем, четвертом месте «Сочи» 2 очка.
В заключительном туре «Динамо» примет «Крылья Советов» 22 октября, «Краснодар» на следующий день дома сыграет с «Сочи».
Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» команды сыграют по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжит выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).
Но пас Морячек отдать на гол в свои успел.
Зайнутдинов -стайл все еще у ДМ процветает.
А в остальном неплохо сыграли москвичи.
И пусть Курбанчик и дальше играет. Не хуже тех двоих деревяшек.
Жаль мал ростом, мог бы и пару пенок потащить, будь у его рычаги как у Куртуа например.
Да, забыл поздравить Краснодар с победой!!!
