«Краснодар» обыграл «Динамо» и вышел в плей-офф «пути РПЛ» Кубка России

1759261017

30 сентября 2025, 22:36

«Краснодар» дома обыграл московское «Динамо» в матче пятого тура «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Кубка России по футболу.

Основное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти точнее были краснодарцы — 4:2.

После пяти туров «Краснодар» набрал 11 очков и гарантировал себе участие в плей-офф «пути РПЛ ». У «Динамо» после пяти матчей 8 очков, бело-голубые не смогут обойти «Краснодар» по показателю личных встреч: во втором туре краснодарцы одержали выездную победу (4:0).

Вместе с «Краснодаром» и «Динамо» в группе B участвуют самарские «Крылья Советов» и «Сочи», очный матч пятого тура между этими командами пройдет 1 октября. «Крылья Советов» идут на третьем месте с 6 очками, у идущего на последнем, четвертом месте «Сочи» 2 очка.

В заключительном туре «Динамо» примет «Крылья Советов» 22 октября, «Краснодар» на следующий день дома сыграет с «Сочи».