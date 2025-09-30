  • Поиск
«Краснодар» обыграл «Динамо» и вышел в плей-офф «пути РПЛ» Кубка России

30 сентября 2025, 22:36
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗакончился после серии пенальти

«Краснодар» дома обыграл московское «Динамо» в матче пятого тура «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России по футболу.

Основное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти точнее были краснодарцы — 4:2.

После пяти туров «Краснодар» набрал 11 очков и гарантировал себе участие в плей-офф «пути РПЛ». У «Динамо» после пяти матчей 8 очков, бело-голубые не смогут обойти «Краснодар» по показателю личных встреч: во втором туре краснодарцы одержали выездную победу (4:0).

Вместе с «Краснодаром» и «Динамо» в группе B участвуют самарские «Крылья Советов» и «Сочи», очный матч пятого тура между этими командами пройдет 1 октября. «Крылья Советов» идут на третьем месте с 6 очками, у идущего на последнем, четвертом месте «Сочи» 2 очка.

В заключительном туре «Динамо» примет «Крылья Советов» 22 октября, «Краснодар» на следующий день дома сыграет с «Сочи».

Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» команды сыграют по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжит выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).

Capral
Capral ответ За адекватность (раскрыть)
01 октября в 11:07
Приветствую, Уважаемый!!!
Мне с первого дня было непонятным приглашение Козлова. Силовая Балтика Игнаша, где он был лидером, и Краснодар- играющий в комбинационный футбол- разные планеты. Но мне представлялось, что Козлов может стать мотором команды, её движущей силой. Но вот уже два года, как ничего похожего не наблюдается... В прошлом году, Аршавин заявил, что после прихода Козлова, Сперцян может спокойно уезжать в Европу- замена в лице Козлова ему найдена. Что сказать, ничего глупее придумать невозможно.
Вполне допускаю, что Мусаев неправильно использует Козлова, да и игрового времени у него немного.
Ну вот, как-то так, с моей колокольни, как говорит Уважаемый пользователь Соккера.)))
Capral
Capral ответ jRest (раскрыть)
01 октября в 10:13
    jRest
    jRest
    01 октября в 07:36
    Краснодар покатился с горки. Играть хуже даже полумёртвого Динамо надо умудриться. Мусаев как не был тренером, так им и не стал после чемпионства.
    В общем, два первых кандидата на отставку.
    112910415
    112910415
    01 октября в 06:02
    куда-то подевался прежний забивной Краснодар ...
    встряхнись, чемпион !
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    01 октября в 02:11, ред.
    Не понимаю нападок на Карпина....
    По мне так Динамо было лучше....и должны были всё зарешать уже в первые 46 минут....
    Карпин в сентябре вообще ни одного матча не проиграл из 5-ти....(в осн.время)....
    3 победы 2 ничьи...плюс положительные итоги в двух играх сборной....

    Но по факту больше удивляет Краснодар....
    3 последние официальные игры - 0 забитых голов.....
    Ни с Зенитом...ни с Ростовом...ни с Динамо....
    Как легкоатлеты-перепасовщики...просто бегают по полю...никак не меняя цифр на табло....
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    01 октября в 00:29
    Взаимно, Дружище!!!)))
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    01 октября в 00:13
    ....Яволь Минхерц, сладких снов,с уважением,на связи!!!
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    01 октября в 00:11
    Ну если только, в хорошем смысле этого слова, разумеется.)))
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    01 октября в 00:09
    ...ладно,как там в народе говорят,заделаемся "терпилами"...!
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    30 сентября в 23:38
    Привет, Дружище!!!
    Нет, я не согласен с таким суждением, несмотря на то, что мне многое не нравится в работе Карпина. Я всё таки надеюсь и жду хорошей игры от Динамо, даже, если она не будет очень романтичной, но даст результат. Знаешь, я давно уже не жду от футбола, чего-то особенного, чего-то изысканного. Всё лучшее, что я видел в футболе осталось в прошлом, и того, чемпионского Динамо-76, равного которому я до сих пор не видел... Но если Валера даст достойный результат- в виде кубка или призового места, буду очень рад, на это и надеюсь. Нынешнее Динамо, ни по составу, ни по игре- не Барселона, а значит, надо довольствоваться тем, что имеем.
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    30 сентября в 23:28
    ...Привет Витя! У меня старинный знакомый,до мозга костей"спартач",сказал мне:" ...Саня, как я счастлив,что мы его к вам запустили, изнутри всё последовательно разрушит...!!!"
    Теперь до меня дошло,кого он имел ввиду!
    Шуня771
    Шуня771 ответ drug01 (раскрыть)
    30 сентября в 23:19
    Спасибо Виктор за поздравление!

    Я знаю, что ты очень опасен как игрок...)

    По турниру, мне просто повезло, выражаясь шахматным языком, А.С.А., shlomo2, 1 984... стояли значительно лучше, но под конец что то у них не получилось...
    Удачи Друг!)
    Capral
    Capral
    30 сентября в 23:03, ред.
    Честно скажу- не особо переживал за эту игру, потому что схема розыгрыша глупая до неприличия, а значит, можно и с третьего места выходить. А если по игре, Динамо всё больше начинает походить на карпинский Ростов- много силовой игры и очень мало креативных действий, особенно в атаке и центре поля. Как обычно хороший 1-й тайм у нас и под вопросом тайм 2-й. Мало технарей у нас и по-прежнему страдает атака. Тюкавин еще не в форме, хотя в 1-м тайме, выйдя на идеальную позицию, как Кордоба в матче чемпионата, обязан был забивать, но... Много предсказуемых действий в игре Динамо, много шаблона. Маричаль, своим небрежным пасом сегодня, мог испортить весь тот позитив о себе, что собрался за предыдущие игры. Великолепен Расулов!!! Не по годам парнишка играет!!! Вобщем, всё решится в Москве с Самарой, там и поглядим...
    Да, забыл поздравить Краснодар с победой!!!
    drug01
    drug01
    30 сентября в 23:02
    Олег поздравляю с победой в группе!!!Не ожидал такой прыти,думал в конце выскочат игроки асы Смитта!!! Если группу не закроют берегись дам бой.Просто Виктор.
    derrik2000
    derrik2000
    30 сентября в 23:00, ред.
    То, что Я увидел, охарактеризую словами Ипполита из "Иронии судьбы...":
    "Какая гадость. Какая гадость эта ваша заливная рыба".
    Два тренера-бездаря и игроки им под стать стали.
    По отдельности каждый и все вместе.
    Если варелик уже себя давненько ТАКИМ показывает в Динамо, то кубанцы под руководством Мусаева ещё в прошлом туре чемпионата в матче с Зенитом показали свою "силу" и в этой игре лучше не стали.
    Да. Поначалу БГ решили в прессинг сыграть, и где-то полчаса первого тайма у них было ощутимое преимущество.
    НО ХДЕ???
    ДО штрафной Краснодара: дальше никак.
    Что можно говорить если было всего ДВА опаснейших ДАЛЬНИХ удара Динамо - Фомин и Касереса и один момент в штрафной от Краснодара.
    Все остальные "моментики" у ворот и одной, и другой команды только из за косяков защиты, а не в результате согласованных действий игроков нападающей команды.
    А сколько технического брака при приёме и передачах мяча???
    УЙМА!!!
    Если бы не знал составы команд, подумал, что юноши играют.
    Причём, юноши не самых лучших клубов РПЛ.
    Кто молодцы по моему мнению???
    Оба вратаря - Корякин и Расулов.
    Ещё Пальцев: СТАРАЛСЯ ВСЮ ИГРУ.
    Да!
    Ещё комментаторы, которые все 90 минут разогревали почтеннейшую публику, сидящую у экранов ТВ. ))
    Lobo77
    Lobo77
    30 сентября в 23:00
    Маричаль весь матч нормально отстоял против Кордобы, да так что тот на Фернандеса переключился в конце.
    Но пас Морячек отдать на гол в свои успел.
    Зайнутдинов -стайл все еще у ДМ процветает.
    А в остальном неплохо сыграли москвичи.
    И пусть Курбанчик и дальше играет. Не хуже тех двоих деревяшек.
    Жаль мал ростом, мог бы и пару пенок потащить, будь у его рычаги как у Куртуа например.
    За адекватность
    За адекватность
    30 сентября в 22:59
    Отвратный первый тайм в исполнении "Краснодара", как по мне. Складывалось впечатление, что этих товарищей, вышедших на поле, буквально вчера где-то нашли, вчера они и первый раз друг друга увидели. Понятно, что состав микст. но тренируются же наверное вместе, какое-то взаимопонимание должно иметь место быть. А тут, скажем так, броуновское движение непонятно как заряженных частиц. Гости смотрелись поинтересней. Ладно в тайме втором, после тройной замены, дела в атаке пошли на лад, но все равно не забили, третий матч кряду ежели не ошибаюсь. Еще интересно, будет ли прогрессировать Козлов. Как-то не замечаю пока, видать очки нужно надеть. Ну а в целом относительно бодрый матч получился, ну а лотерея, она условно и в Африке лотерея. Счастливый билет вытащил "Краснодар", с чем болельщиков клуба и поздравляю. Хотя конечно ежели бить с точки как Гладышев и Миранчук, то лучше в лотерею наверное не играть. Как-то так с моей колокольни.
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    30 сентября в 22:52
    Что могу сказать по игре: игра была, равная, но могла закончиться с победой одной из команд еще в основное время - и победить мог любой. Вообще не пойму как Джон промазал при выходе один на один - просто не похоже на него.
    Очень понравились молодые вратари с обеих команд - и, по-моему, у Стаса появляется достойный конкурент.
    И, в заключении, с победой, быки! Надо двигаться дальше, несмотря на судейство (про него уже даже говорить не хочется).
