«Кайрат» уступил «Реалу» в матче Лиги чемпионов

1759257394

30 сентября 2025, 21:36

Футболисты испанского «Реала» в гостях со счетом 5:0 обыграли казахстанский «Кайрат» в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Алма-Ате.

В составе победителей три гола забил Килиан Мбаппе (25-я минута, с пенальти; 52, 74), также отличились Эдуардо Камавинга (83) и Браим Диас (90+3). В эпизоде со вторым голом Мбаппе голевую передачу отдал бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа. Он стал вторым вратарем мадридской команды, отдавшим голевой пас в матче Лиги чемпионов, первым в 1997 году стал Сантьяго Каньисарес.

«Кайрат» провел первый домашний матч в общем этапе Лиги чемпионов. В первом туре казахстанская команда на выезде со счетом 1:4 уступила португальскому «Спортингу».

После двух матчей «Реал» набрал 6 очков, в стартовой игре мадридцы дома со счетом 2:1 обыграли французский «Марсель». В следующем туре «Реал» примет итальянский «Ювентус» 22 октября, «Кайрат» днем ранее примет кипрский «Пафос».