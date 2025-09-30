  • Поиск
«Кайрат» уступил «Реалу» в матче Лиги чемпионов

30 сентября 2025, 21:36
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)0 : 5Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Футболисты испанского «Реала» в гостях со счетом 5:0 обыграли казахстанский «Кайрат» в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Алма-Ате.

В составе победителей три гола забил Килиан Мбаппе (25-я минута, с пенальти; 52, 74), также отличились Эдуардо Камавинга (83) и Браим Диас (90+3). В эпизоде со вторым голом Мбаппе голевую передачу отдал бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа. Он стал вторым вратарем мадридской команды, отдавшим голевой пас в матче Лиги чемпионов, первым в 1997 году стал Сантьяго Каньисарес.

«Кайрат» провел первый домашний матч в общем этапе Лиги чемпионов. В первом туре казахстанская команда на выезде со счетом 1:4 уступила португальскому «Спортингу».

После двух матчей «Реал» набрал 6 очков, в стартовой игре мадридцы дома со счетом 2:1 обыграли французский «Марсель». В следующем туре «Реал» примет итальянский «Ювентус» 22 октября, «Кайрат» днем ранее примет кипрский «Пафос».

Capral
Capral ответ Termez Zidan (раскрыть)
01 октября в 17:36
Вероятно, на этой простыне она и спала с Мбаппе, поэтому просит еще дороже...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
01 октября в 13:25
Будучи болельщиком Реала желал Кайрату забить один гол. Чтоб люди порадовались. Но уровень команд настолько разный, что прям глаза резало. Даже на морально-волевых ничего не смогли придумать.
Отсюда вопрос, зачем такие матчи в Лиге Чемпионов?

Кто будет смотреть условный матч типа Кайрат-Пафос? Да никто, кроме болел этих клубов. Ну хотят еврокубки для всех, есть Лига Европы, там пусть играют. Зачем увеличили количество клубов?

Сегодня топ-матч Барса-ПСЖ, но из-за того что 3 очка в этом матче уже не столь важны как в старом формате, теряется накал и интерес к матчу. Можно с 28 места выйти в плей-офф, одержав пару побед всего.
juchok
juchok ответ Termez Zidan (раскрыть)
01 октября в 08:12
75к рублей
Termez Zidan
Termez Zidan
01 октября в 07:25
Тут на казахстанском в одном из сайтов прочитал объявление,там одна девушка оказывается работает в гостинице горничной, эта гостиница где остановились футболисты Реала. Она продает простыню и наволочку где спал Мбаппе😂😂😂 но думаю наверное и покупатели найдутся. Незнаю сколько будет в долларах,но она продает простыню за 500000 тенге. Кто знает курс ,пусть подскажет сколько это будет в рублях или в доларах
sir_Alex
sir_Alex
01 октября в 06:16
Разные весовые категории, чего уж тут.
112910415
112910415
01 октября в 06:09
как и ожидалось, наслаждение получилось очень своеобразным !
jRest
jRest
01 октября в 05:42
Перегорели. Когда выходишь на поле с трясущимися коленками, то вряд ли можно рассчитывать на что-то благоприятное.
311
311
01 октября в 01:56
Надо было остаться в раздевалке. Получили бы 3:0.
амурец
амурец
01 октября в 00:56
Реал с уверенной победой, хотя конечно Кайрат это не соперник, и есть Реалу еще над чем думать
Alex_67
Alex_67
01 октября в 00:22, ред.
Кайрат, выше голову — ты проиграл самому Реалу!!! А Мбаппе эти голы пригодятся при определении победителя для получения трофея от Франс Футбола. Реал с победой!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
30 сентября в 23:32
С победой нас всех! Мбаппе с хет-триком! Родриго очень хорош был. Соперник конечно очень слабый. Но даже против них оборона сыграла непонятно. Это настораживает, учитывая предстоящее Эль Класико! Неужели Алонсо ничего не может придумать? Хёйсена так хвалили, но в последних матчах он вообще не убедителен. Успехов и больших успехов мадридскому Реалу!
Dauletbek
Dauletbek ответ Варвар7 (раскрыть)
30 сентября в 23:22
2 вратаря травмированы. Ещё один вратарь недавно после травмы. Так что выбора не было...
Dauletbek
Dauletbek ответ sihafazatron (раскрыть)
30 сентября в 23:21
Я бы так не сказал. Этот человек миллиардер. И подарил квартиры своим рабочим, которые у него немало лет работали. 100 человек от него получили квартиры.
Bombon
Bombon
30 сентября в 22:53, ред.
Ну, Кайрат достиг своей цели - попали в ЛЧ. Посмотрят вживую как играют топ-клубы Реал, Интер, Арсенал, хоть результат им и не понравится. По сути, у Кайрата только один важный матч - игра с Пафосом. Там можно на что-то надеяться. Врядли в других матчах им что-то светит
Lobo77
Lobo77
30 сентября в 22:52
Класс конечно несопоставим.
Но и тут умудрились оборонцы дать шанс не самым грозным нападающим мира хотя бы на тридцать секунд получить пенальти.
Comentarios
Comentarios
30 сентября в 22:45
Неожиданно )
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
30 сентября в 22:18
И я таки снова поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
30 сентября в 22:15
Хах)) щас он в интервью скажет, что подарит по 2 машины каждому, если Кайрат лч выиграет))
Пропиарился просто, и плевать ему. И так было ясно кто победит)
Agamaga005
Agamaga005
30 сентября в 22:15
Посмотрел ради смеха до середины второго тайма. Такой футбол мало кому нужен.
Побежал Кайрат на радостях первые 10 минут, а дальше Мадрид слегка шаг увеличил и на этом всё кончилось у хозяев.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
30 сентября в 22:09
Не удивительно: Кайрат не уровень ЛЧ - если бы не новый формат, то они бы и не попали на этот турнир.
Capral
Capral
30 сентября в 22:06
Представляю, как рад сейчас бизнесмен, пообещавший каждому казаху по машине.
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
30 сентября в 22:05
))...
sihafazatron
sihafazatron
30 сентября в 22:02
Аталанта сегодня не играла?? Опять тишина здесь.....
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
30 сентября в 22:02
...это точно!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Barcelona (раскрыть)
30 сентября в 21:59, ред.
Сказка была раньше, когда Кайрат прошёл Селтик...
А здесь - фильм ужасов, для казахов. Пусть Сорокин и Кудесники спасибо Чеферку скажут, за то что тот их за стол избранных пустил, из года в год вбивая по гвоздику в крышку гроба Лиги Чемпионов. (facepalm)
Capral
Capral ответ Мessi 10 (раскрыть)
30 сентября в 21:58
Кайрат не мёртвый, просто они не соответствуют ЛЧ, в которую они случайно попали.
goalaktika
goalaktika
30 сентября в 21:57
Можно было поставить пенальти, в ворота Реала, ради приличия . Там всё было на тоненького
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
30 сентября в 21:55
...в далёком прошлом играли мы в футбол в пионерлагере,сборная
ребятишек из отрядов против сборной вожатых! Кричали,визжали
девочки когда на секунду мяч был у нас,от радости и восторга. Та же картина только что была с Кайратом! Слишком велика разница
в мастерстве обращения с мячом! Тем не менее,Хала Мадрид!!!
Capral
Capral ответ Nenash (раскрыть)
30 сентября в 21:54
Ионкина не хватило, а еще больше Куралбека Ордабаева и Сеильду Байшакова, которые такие пенальти не привозили.
Мessi 10
Мessi 10
30 сентября в 21:53
Кайрат просто мертвый. Ни за одним игроком Реала не поспевали, передачи в никуда, даже нормально пас отдать не могли. Могли бы проиграть крупнее, но вратарь Кайрата был на кураже
