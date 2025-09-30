«Зенит» одержал пятую победу в текущем розыгрыше Кубка России

Петербургский «Зенит» со счетом 1:0 одержал победу над казанским «Рубином» в матче пятого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России по футболу. Встреча прошла на стадионе «Ак Барс — Арена» в Казани.
Мяч на 3-й минуте забил Лусиано Гонду.
«Зенит» одержал пятую победу подряд в текущем розыгрыше Кубка России. По итогам прошлого тура команда гарантировала себе выход в четвертьфинал «пути РПЛ» с первого места в группе A.
Сине-бело-голубые набрали 15 очков из 15 возможных. «Рубин» занимает третье место в турнирной таблице квартета, в активе команды четыре очка. Второе место с пятью очками занимает «Оренбург», замыкает таблицу грозненский «Ахмат» (три очка).
В заключительном туре группового этапа «Зенит» примет «Оренбург», «Рубин» дома сыграет с «Ахматом». Встречи пройдут 22 октября. В ближайшем матче РПЛ «Зенит» 4 октября на выезде встретится с тольяттинским «Акроном», «Рубин» в тот же день на своем поле сыграет с самарскими «Крыльями Советов».
Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» команды сыграют по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжит выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов. Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).
Да и себя никогда не относил к разряду "разочаровывающихся"...
Только позитив и радость.... веселье и отличное настроение в минуты побед ...юмор и добрый троллинг в минуты поражений....
Ну изредка...надо побубнить в адрес Семака или команды...ну это скорей чтоб не выделяться из толпы...для порядку так сказать..)))
Но в целом всё великолепно !!!
В Кубке 5 игр - 5 побед...
В РПЛ 5 последних игр - 4 победы и ничья ...13:4 по мячам....
Впереди два выезда ...к 14-й и 16-й командам таблицы...Семаку надо забирать очки.
Затем "контрольная работа" по пройдённому материалу....приезжают Карпин и Галактионов...дома...в играх с ними надо показать что нелепый старт первенства был лишь ненужным форс-мажором....после чего таблица приобретает привычный вид...Макс выходит в лучшие снайперы...Латышонок погрязнет в "сухарях"...Семак вновь в фаворитах "Лучших тренеров месяца"....радость и веселье возвращаются в футбольный дом Питера....и будет всем Счастье !!!!!
P.S. Латышонок всё равно рано или поздно будет наказан за пижонство во вратарской...не Даку так кем то другим...
