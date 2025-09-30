«Зенит» одержал пятую победу в текущем розыгрыше Кубка России

1759252020

30 сентября 2025, 20:07

Петербургский «Зенит» со счетом 1:0 одержал победу над казанским «Рубином» в матче пятого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Кубка России по футболу. Встреча прошла на стадионе «Ак Барс — Арена» в Казани.

Мяч на 3-й минуте забил Лусиано Гонду.

«Зенит» одержал пятую победу подряд в текущем розыгрыше Кубка России. По итогам прошлого тура команда гарантировала себе выход в четвертьфинал «пути РПЛ » с первого места в группе A.

Сине-бело-голубые набрали 15 очков из 15 возможных. «Рубин» занимает третье место в турнирной таблице квартета, в активе команды четыре очка. Второе место с пятью очками занимает «Оренбург», замыкает таблицу грозненский «Ахмат» (три очка).

В заключительном туре группового этапа «Зенит» примет «Оренбург», «Рубин» дома сыграет с «Ахматом». Встречи пройдут 22 октября. В ближайшем матче РПЛ «Зенит» 4 октября на выезде встретится с тольяттинским «Акроном», «Рубин» в тот же день на своем поле сыграет с самарскими «Крыльями Советов».