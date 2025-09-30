  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Зенит» одержал пятую победу в текущем розыгрыше Кубка России

30 сентября 2025, 20:07
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Петербургский «Зенит» со счетом 1:0 одержал победу над казанским «Рубином» в матче пятого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России по футболу. Встреча прошла на стадионе «Ак Барс — Арена» в Казани.

Мяч на 3-й минуте забил Лусиано Гонду.

«Зенит» одержал пятую победу подряд в текущем розыгрыше Кубка России. По итогам прошлого тура команда гарантировала себе выход в четвертьфинал «пути РПЛ» с первого места в группе A.

Сине-бело-голубые набрали 15 очков из 15 возможных. «Рубин» занимает третье место в турнирной таблице квартета, в активе команды четыре очка. Второе место с пятью очками занимает «Оренбург», замыкает таблицу грозненский «Ахмат» (три очка).

В заключительном туре группового этапа «Зенит» примет «Оренбург», «Рубин» дома сыграет с «Ахматом». Встречи пройдут 22 октября. В ближайшем матче РПЛ «Зенит» 4 октября на выезде встретится с тольяттинским «Акроном», «Рубин» в тот же день на своем поле сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» команды сыграют по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжит выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов. Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com Фото: ФК Зенит
Сборная США выиграла матч молодежного чемпионата мира со счетом 9:1
30 сентября
Лидер Первой лиги «Спартак» из Костромы сыграл вничью с «Волгой»
29 сентября
Футболисты «Торпедо» прервали шестиматчевую серию без побед в Первой лиге
29 сентября
«Милан» обыграл «Наполи»
28 сентября
«Барселона» одержала победу над «Реалом Сосьедад»
28 сентября
«Спартак» разгромил «Пари НН» в матче РПЛ
28 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
01 октября в 13:12, ред.
Это "Зенит" ....тут априори не может быть разочарований...
Да и себя никогда не относил к разряду "разочаровывающихся"...
Только позитив и радость.... веселье и отличное настроение в минуты побед ...юмор и добрый троллинг в минуты поражений....
Ну изредка...надо побубнить в адрес Семака или команды...ну это скорей чтоб не выделяться из толпы...для порядку так сказать..)))
Но в целом всё великолепно !!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
01 октября в 12:07
Это был пятый сон Веры Павловны? Мой юный друг. Есть блестящая мысль на этот счёт. Самое страшное в жизни это разочарование, наступившее после очарования.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 октября в 00:52, ред.
Всё вроде устаканивается...
В Кубке 5 игр - 5 побед...
В РПЛ 5 последних игр - 4 победы и ничья ...13:4 по мячам....
Впереди два выезда ...к 14-й и 16-й командам таблицы...Семаку надо забирать очки.
Затем "контрольная работа" по пройдённому материалу....приезжают Карпин и Галактионов...дома...в играх с ними надо показать что нелепый старт первенства был лишь ненужным форс-мажором....после чего таблица приобретает привычный вид...Макс выходит в лучшие снайперы...Латышонок погрязнет в "сухарях"...Семак вновь в фаворитах "Лучших тренеров месяца"....радость и веселье возвращаются в футбольный дом Питера....и будет всем Счастье !!!!!

P.S. Латышонок всё равно рано или поздно будет наказан за пижонство во вратарской...не Даку так кем то другим...
CCCP1922
CCCP1922
01 октября в 00:11
Зенит набрал хороший ход — рано его начали списывать.
25процентный клоун
25процентный клоун
30 сентября в 21:22
Питерцев, с победой. Повезло с ранним голом, но везёт сильнейшим
sihafazatron
sihafazatron
30 сентября в 20:30, ред.
Вот вам и Гондулька.... Принес победу своим ударом. Все интересное начнется в плей-офф
Kosmos58
Kosmos58
30 сентября в 20:27
Спасибо судье!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 