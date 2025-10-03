  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Манчестер Сити» продлил контракт с Савио

вчера, 22:22

Английский «Манчестер Сити» заключил новый контракт с 21-летним бразильским форвардом Савио. Соглашение с игроком переподписано до 2031 года.

Савио перешел в ряды «Сити» из французского «Труа» в 2024 году. Футболист провел за команду 48 матчей, забил 3 гола и сделал 12 голевых передач.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Тоттенхэм» продлил контракт с Бентанкуром
Вчера, 15:56
Официально«Зенит» продлил контракт с Мантуаном
02 октября
Роман Бабаев сообщил, что Иван Обляков хочет продлить контракт с ПФК ЦСКА
02 октября
В ПФК ЦСКА рассказали о ходе переговоров по продлению контракта с Мойзесом
02 октября
Галактионов уверен, что вопрос с контрактом Баринова решится положительно
01 октября
«Рома» готовит новый контракт для Дибалы
01 октября
 
Все комментарии
shur
shur
вчера в 22:50
...как бы кто не играл в АПЛ, но в данный момент,по моему мнению
Ман Сити один из ярких представителей Старушки Англии на Международной арене и в домашнем первенстве! И Я искренне желаю чтобы у них в составе были достойные парни!
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:28, ред.
Бразилец несомненно доволен - не хилый такой контракт на 6 лет дополнительно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 