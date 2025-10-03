«Манчестер Сити» продлил контракт с Савио

1759519329

вчера, 22:22

Английский «Манчестер Сити» заключил новый контракт с 21-летним бразильским форвардом . Соглашение с игроком переподписано до 2031 года.

Савио перешел в ряды «Сити» из французского «Труа» в 2024 году. Футболист провел за команду 48 матчей, забил 3 гола и сделал 12 голевых передач.