Английский «Манчестер Сити» заключил новый контракт с 21-летним бразильским форвардом Савио. Соглашение с игроком переподписано до 2031 года.
Савио перешел в ряды «Сити» из французского «Труа» в 2024 году. Футболист провел за команду 48 матчей, забил 3 гола и сделал 12 голевых передач.
Ман Сити один из ярких представителей Старушки Англии на Международной арене и в домашнем первенстве! И Я искренне желаю чтобы у них в составе были достойные парни!
