«Зенит» продлил контракт с Мантуаном

02 октября 2025, 18:19

«Зенит» продлил контракт с Густаво Мантуаном. Новый контракт с бразильским хавбеком рассчитан до лета 2030 года.

Бразилец на правах аренды перешел в «Зенит» летом 2022 года, а год спустя заключил полноценный контракт с клубом. В составе сине-бело-голубых игрок провел 116 матчей, забил 15 мячей и сделал 12 результативных передач. Вместе с «Зенитом» Мантуан дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок и два Суперкубка страны.

socc57
socc57 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 14:23
Первый кандидат на получение российского гражданства.
Alex_67
Alex_67 ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 00:58
Не во вред же себе Зенит его подписывает
nubom
nubom
02 октября в 21:52
Самый безотказный трудяга! На сегодня, после Глушенкова - лучший в Зените!
CCCP1922
CCCP1922 ответ Buzz Lightyear (комментарий удален) (раскрыть)
02 октября в 20:53
Я случайно Вам отправил. Издержки мобильной версии.
CCCP1922
CCCP1922 ответ Buzz Lightyear (комментарий удален) (раскрыть)
02 октября в 20:50, ред.
А что, Антуан хороший игрок! Лимит? До него ещё дожить надо... Если что, продадут всех оптом, очень дёшево, чтобы не возиться, в какой-нибудь богатый клуб из Бразилии 🇧🇷. Правда Зенит на виду, могут покупатели из самой Саудовской Аравии 🇸🇦 приехать. Там и деньги серьёзные.
Шуня771
Шуня771
02 октября в 20:48
Пользы не очень, но и не пустоцвет!
Вещий
Вещий
02 октября в 20:22
думаю что руководству виднее по его ситуации...
particular
particular
02 октября в 19:09
Бегает, по мячу попадает и по фавелам не сохнет, - почему бы и нет :)
112910415
112910415
02 октября в 18:52
Лимит?
Не, не слыхали.
STVA 1
STVA 1
02 октября в 18:48
Админы извините конечно но у Вас белорусы опять в три ночи играют)))
STVA 1
STVA 1
02 октября в 18:41
Раз продлили значит появится новый россиянин)))
lotsman
lotsman
02 октября в 18:32
Продлили, значит видят в нём перспективу.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 октября в 18:26
Один из немногих бразильцев приглашённых Зенитом... о котором можно сказать - старательный....
Самоотдачу парня отметили....коль в грядущий период жестокого и беспощадного нового лимита с ним продлили контракт до следующего десятилетия....
Удачи !!!!!
