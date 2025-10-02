«Зенит» продлил контракт с Мантуаном

«Зенит» продлил контракт с Густаво Мантуаном. Новый контракт с бразильским хавбеком рассчитан до лета 2030 года.
Бразилец на правах аренды перешел в «Зенит» летом 2022 года, а год спустя заключил полноценный контракт с клубом. В составе сине-бело-голубых игрок провел 116 матчей, забил 15 мячей и сделал 12 результативных передач. Вместе с «Зенитом» Мантуан дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок и два Суперкубка страны.
Не, не слыхали.
Самоотдачу парня отметили....коль в грядущий период жестокого и беспощадного нового лимита с ним продлили контракт до следующего десятилетия....
