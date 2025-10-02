  • Поиск
Роман Бабаев сообщил, что Иван Обляков хочет продлить контракт с ПФК ЦСКА

02 октября 2025, 14:51

Полузащитник Иван Обляков хочет продлить контракт с ПФК ЦСКА, стороны находятся в процессе переговоров. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Действующее соглашение клуба с Обляковым рассчитано до конца сезона-2026/27.

«С Ваней Обляковым мы в процессе переговоров. Не могу сказать, что это финальная стадия переговоров. Но уверен, что мы договоримся. У Вани есть желание остаться, у нас есть желание его сохранить», — сказал Бабаев.

Облякову 27 лет, он выступает за ЦСКА с 2018 года. Футболист провел за команду 270 матчей в различных турнирах, отметившись 33 голами и 43 результативными передачами.

oFANATo
oFANATo
вчера в 00:23, ред.
7 лет уже в команде......время летит.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
02 октября в 18:54
Ну так это же здорово!
VeniaminS
VeniaminS
02 октября в 17:39
Правильное решение,играй пока играется !
shlomo2
shlomo2
02 октября в 17:04
Почти ветеран.... нужно продлевать если все всех устраивает...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 октября в 15:22
Ну а чего не продлевать, если ему там комфортно...
