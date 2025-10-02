Роман Бабаев сообщил, что Иван Обляков хочет продлить контракт с ПФК ЦСКА

1759405882

02 октября 2025, 14:51

Полузащитник хочет продлить контракт с ПФК ЦСКА , стороны находятся в процессе переговоров. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил генеральный директор ЦСКА .

Действующее соглашение клуба с Обляковым рассчитано до конца сезона-2026/27.

«С Ваней Обляковым мы в процессе переговоров. Не могу сказать, что это финальная стадия переговоров. Но уверен, что мы договоримся. У Вани есть желание остаться, у нас есть желание его сохранить», — сказал Бабаев.