В ПФК ЦСКА рассказали о ходе переговоров по продлению контракта с Мойзесом

02 октября 2025, 14:01

ПФК ЦСКА находится в финальной стадии переговоров по продлению контракта с защитником команды Мойзесом. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

«Мы находимся в финальной стадии переговоров с Мойзесом. Я надеюсь, что на следующей неделе мы поставим точку в этом вопросе», — сказал Бабаев.

Мойзесу 30 лет. Он выступает за ЦСКА с лета 2022 года, проведя за команду 123 матча в различных турнирах, отметившись 5 голами и 9 результативными передачами. Вместе с армейцами защитник стал двукратным обладателем Кубка России (2023, 2025) и победителем суперкубка страны (2025).

oFANATo
oFANATo
вчера в 00:26
Лучший защитник в РПЛ........
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
02 октября в 16:48
Удачи и обоюдного согласия.
Лучший из лучших защитников РПЛ.
shur
shur
02 октября в 16:44
...бразильский мавр хорош на поле! Полезен,продуктивен,неуступчив
и физически развитой футболист!
Alex_67
Alex_67
02 октября в 15:28
Зачем нам знать все эти подробности и детали? Даже если бы мы их не слышали, ничего не случилось бы. Я уверен, что ЦСКА очень аккуратно относится к трансферным и контрактным обязательствам. Клуб дорожит своей высокой репутацией в футбольном мире. Я вообще думаю, что информация о скором продлении контракта с Мойзесом лишь способ дополнительно мотивировать одного из ведущих игроков перед дерби со Спартаком. Чувствую игра будет жаркой, как огонь.
shlomo
shlomo
02 октября в 14:48
Ну что... почти ветеран коняшек... нужно продлять его
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
02 октября в 14:39
Вчера была инфа, что продлили контракт с Мойзесом до лета 2029 года.
Варвар7
Варвар7
02 октября в 14:32, ред.
"Я надеюсь, что на следующей неделе мы поставим точку в этом вопросе», — сказал Бабаев." А надо надеяться на восклицательный знак, Рома...)))
