В ПФК ЦСКА рассказали о ходе переговоров по продлению контракта с Мойзесом

1759402888

02 октября 2025, 14:01

ПФК ЦСКА находится в финальной стадии переговоров по продлению контракта с защитником команды . Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил генеральный директор ЦСКА .

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

«Мы находимся в финальной стадии переговоров с Мойзесом. Я надеюсь, что на следующей неделе мы поставим точку в этом вопросе», — сказал Бабаев.