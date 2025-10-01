  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Галактионов уверен, что вопрос с контрактом Баринова решится положительно

01 октября 2025, 23:22

Вопрос с продлением контракта капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова с футбольным клубом должен решиться положительно, в чем есть большая уверенность. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Михаил Галактионов.

Контракт 29-летнего полузащитника истечет по окончании нынешнего сезона.

«Насчет этого у меня есть внутреннее спокойствие, поскольку я располагаю соответствующей информацией от руководителей. От генерального директора и председателя совета директоров я знаю, что все должно завершиться хорошо. И он сам хочет продолжить карьеру в „Локомотиве“. Он профессионал, и мы надеемся, что эта эпопея скоро завершится», — сказал Галактионов.

Баринову 29 лет. Он является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду с 2016 года. Вместе с командой футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021), а также по разу победил в чемпионате (2018) и суперкубке страны (2019).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Рома» готовит новый контракт для Дибалы
01 октября
Слухи«Интер Майами» и Месси согласовали новый контракт
28 сентября
«Мальорка» подписала контракт с восьмилетним футболистом Дональдом Трампом
25 сентября
«Ливерпуль» заключил профессиональный контракт с молодым талантом
25 сентября
Агент Баринова рассказал о переговорах с «Локомотивом» по новому контракту
24 сентября
Агент Кузьмичев опроверг информацию о предложении нового контракта Баринову
23 сентября
 
Все комментарии
112910415
112910415
02 октября в 07:14
а есть какие-то варианты ?
CCCP1922
CCCP1922 ответ Варвар7 (раскрыть)
02 октября в 01:53
Привет!!! Видел сообщение, но не мог ответить - был в бане. Спасибо за поздравление!!! Мне попались сильные соперники, но очень нужно было победить - заканчивался ВИП-статус. Так что, я вернулся..
CCCP1922
CCCP1922
02 октября в 01:46
Все уверены, а дело стоит.. Агент хочет больше комиссионных.
Варвар7
Варвар7
01 октября в 23:32
Вообще вокруг Баринова постоянно какой то ажиотаж - зачем?)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 