Галактионов уверен, что вопрос с контрактом Баринова решится положительно

1759350133

01 октября 2025, 23:22

Вопрос с продлением контракта капитана «Локомотива» с футбольным клубом должен решиться положительно, в чем есть большая уверенность. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды .

Контракт 29-летнего полузащитника истечет по окончании нынешнего сезона.

«Насчет этого у меня есть внутреннее спокойствие, поскольку я располагаю соответствующей информацией от руководителей. От генерального директора и председателя совета директоров я знаю, что все должно завершиться хорошо. И он сам хочет продолжить карьеру в „Локомотиве“. Он профессионал, и мы надеемся, что эта эпопея скоро завершится», — сказал Галактионов.

Баринову 29 лет. Он является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду с 2016 года. Вместе с командой футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021), а также по разу победил в чемпионате (2018) и суперкубке страны (2019).