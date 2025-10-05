  • Поиск
В «Ахмате» потребовали наказать Сперцяна за расистские оскорбления

05 октября 2025, 12:16
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» требует провести расследование в отношении полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и вынести наказание для игрока за расистские оскорбления в адрес сенегальского защитника Усмана Ндонга. Об этом говорится в заявлении «Ахмата», которое опубликовано пресс-службой команды.

В субботу «Ахмат» проиграл «Краснодару» (0:2) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Ндонг был удален с поля на 86-й минуте.

«На 81-й минуте матча 11-го тура РПЛ между командами „Краснодар“ — „Ахмат“ наш сенегальский защитник, Усман Ндонг, подвергся оскорблениям на расовой почве со стороны футболиста команды соперника Эдуарда Сперцяна. Арбитр встречи, который находился в десятках метрах от ситуации, удалил Усмана Ндонга, показав прямую красную карточку. На видеоповторах очевидно, что Сперцян провоцирует Ндонга, подходит к нему и высказывает. Со слов нашего футболиста игрок „Краснодара“ оскорбил его на расовой почве. Мы полностью доверяем Усману Ндонгу, богобоязненному, порядочному и доброму человеку. Мы поддерживаем его и осуждаем любые формы проявления расизма», — говорится в сообщении.

«Футбольный клуб „Ахмат“ настаивает на проведении тщательного расследования инцидента уполномоченными органами Российского футбольного союза. Мы требуем наказать Эдуарда Сперцяна за его расистские действия, а также отменить красную карточку, показанную Усману Ндонгу, как несправедливую санкцию за его ответ на отвратительную провокацию в его сторону. Футбол должен объединять, а не разделять, и мы призываем всех ответственных лиц занять принципиальную позицию в борьбе с любыми проявлениями ксенофобии и расизма», — заключили в грозненском клубе.

salleeh
salleeh
сегодня в 00:45
В Грозном, в ответном матче, Эдик будет играть в каске…)))
А так оскорбить можно и одним словом. Надо было сенегальцу поступить с арой как Зидан с Матерацци…, получать так получать красную за дело…
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 16:19
    artem saribekyan 1
    artem saribekyan 1 ответ AlkoZavrRex (раскрыть)
    вчера в 16:18
      Kosmos58
      Kosmos58 ответ CCCP1922 (раскрыть)
      05 октября в 16:14
      Доверяй, но проверяй! А на каком языке Эдуард оскорбил, на сенегальском или на армянском?
      sv_1969
      sv_1969 ответ Ternan (раскрыть)
      05 октября в 15:24
      Согласен с Вами! Мы по молодости такое орали , что у моей бабушки уши завяли когда мимо проходила!
      TheBoLt
      TheBoLt ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      05 октября в 15:17
      вот-вот. со своими обниматься вообще ноль проблем. С африканцами, с латиносами, с кем угодно - уже было. Я считаю, что это все клевета
      TheBoLt
      TheBoLt ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      05 октября в 15:10, ред.
      За расизм нужно давать дискву как за ставки, на годик или два. Но имел ли там место расизм? Потерпевшая сторона всегда будет оправдываться. Если бы расизм имел место быть, латиносы Краснодара сами бы набросились на Сперцяна на поле. Я не думаю, что там был расизм, это просто попытка очернить, попытка разыграть хоть какую-то карту, попытка сохранить лицо. И если это клевета о расизме, то дискву на годик или два надо давать уже Ндонгу.

      Вопрос лишь в доказательстве. Умельцы читать по губам могут это сделать уже сейчас, записи трансляции и разборы матча есть в открытых источниках. А вот детектор лжи надо использовать на обоих сторонах конфликта, а также в день проведения детектора взять анализ крови на успокоительные и прочие препараты обхода детектора

      upd. плюс у нас в стране презумпция невиновности. если ты не докажешь - ты балабол
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      05 октября в 14:38
      Какой то прям избирательный расист вырисовывается...
      Со своими обнимается...чужих провоцирует....

      Как бы там ни было...расследование и наказание неминуемы....
      Ternan
      Ternan ответ sv_1969 (раскрыть)
      05 октября в 14:38
      И это мы еще не знаем что в теории мог сказать Ндонг на своем языке. Мое мнение - футбол это эмоции, даже играя во дворе у нас было принято что в матче то в матче, матч закончился - все забыли. А тут разводят на ровном месте....
      Сп62
      Сп62
      05 октября в 14:16, ред.
      Своя рубашка ближе к телу. Поэтому каждый будет обвинять другого в оскорблении. Поскольку действие проходило в далеке от судей и игроков, то и вину кого-либо доказать невозможно. Надо обоих пригласить в тёплую компанию и помирить.
      56v3mhqundzf
      56v3mhqundzf
      05 октября в 14:14, ред.
      Cui bono? Cui prodest? Искать нужно в тексте. Чего хочет Саламыч? Отмены 100% красной. Как это можно сделать? Для максимального эффекта - максимальный повод. Какой повод может сработать - (?). Тем более, что доказать беспристрастно почти невозможно. Но волну поднять не повредит.
      Александр Апалько
      Александр Апалько
      05 октября в 14:06
      Как по мне, так раздутая история. Что он именно такого сказал, что это нужно выносить на всеобщее обозрение? Сами не могли разобраться после игры?
      AlkoZavrRex
      AlkoZavrRex
      05 октября в 14:05, ред.
      Негру доверия больше, чем этому предателю.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      05 октября в 13:59
      Так Сперцчна сам Ндонг и наказал. Выбитые зубы это и больно и дорого. Но расизм это отвратительно
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ sv_1969 (раскрыть)
      05 октября в 13:47
      Хотелось бы посмотреть на этого Эдика, если Усман назвал его, к примеру: "черный хач" или же "носатый хач" 😂😂😂
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      05 октября в 13:43
      За расизм надо дискву давать от 10 до 15 матчей за первый раз, за повторное такое поведение дискву до конца сезона!
      А если болельщики так сделают, то закрыть трибуну на такой же срок. Тогда может быть и победим этих отморозков! Чем строже наказание, тем больше люди соблюдают правила!
      Baggio R.
      Baggio R.
      05 октября в 13:40
      Черный назвал черного черным?
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965
      05 октября в 13:24, ред.
      Если мужчина,признается,но я не верю.В таком случаи на детектор лжи его.Нашему игроку 100 лет не надо портить свою репутацию,он только появился в чемпионате.
      112910415
      112910415
      05 октября в 13:19
      Удастся ли доказать?
      sv_1969
      sv_1969 ответ Ternan (раскрыть)
      05 октября в 13:17, ред.
      А вот если добавил черный , то тут трудно отвертеться!Хотя это надо доказать еще! И кто кого провоцировал!Жаль Ндонг не знает по ходу как Эдика подколоть)))
      CCCP1922
      CCCP1922
      05 октября в 13:02
      Если изложенные факты получат документальные подтверждения, тяжело Сперцяну будет избежать серьёзного наказания. Если Эдуард действительно оскорбил игрока соперника, лучше начинать каяться прямо сейчас. Кстати, факт проявления расизма может навредить возможной зарубежной карьере футболиста. Там не любят расистов и подобное могут простить только звёздам первой величины. Да, попал Эдик ... А информации Ахмата я верю.
      memphis
      memphis
      05 октября в 12:58, ред.
      "он назвал меня черный урод. - ты черный и ты урод. Это факты" - Джентльмены
      Ternan
      Ternan
      05 октября в 12:46
      Тут еще вопрос что расизмом считать) может быть он его уродом назвал и какой же тут расизм)
      6hsrgeyf55h5
      6hsrgeyf55h5
      05 октября в 12:40
      Самый расистский из армян это Эдичка Сперцян!
