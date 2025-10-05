В «Ахмате» потребовали наказать Сперцяна за расистские оскорбления

1759655785

05 октября 2025, 12:16

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» требует провести расследование в отношении полузащитника «Краснодара» и вынести наказание для игрока за расистские оскорбления в адрес сенегальского защитника . Об этом говорится в заявлении «Ахмата», которое опубликовано пресс-службой команды.

В субботу «Ахмат» проиграл «Краснодару» (0:2) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Ндонг был удален с поля на 86-й минуте.

«На 81-й минуте матча 11-го тура РПЛ между командами „Краснодар“ — „Ахмат“ наш сенегальский защитник, Усман Ндонг, подвергся оскорблениям на расовой почве со стороны футболиста команды соперника Эдуарда Сперцяна. Арбитр встречи, который находился в десятках метрах от ситуации, удалил Усмана Ндонга, показав прямую красную карточку. На видеоповторах очевидно, что Сперцян провоцирует Ндонга, подходит к нему и высказывает. Со слов нашего футболиста игрок „Краснодара“ оскорбил его на расовой почве. Мы полностью доверяем Усману Ндонгу, богобоязненному, порядочному и доброму человеку. Мы поддерживаем его и осуждаем любые формы проявления расизма», — говорится в сообщении.

«Футбольный клуб „Ахмат“ настаивает на проведении тщательного расследования инцидента уполномоченными органами Российского футбольного союза. Мы требуем наказать Эдуарда Сперцяна за его расистские действия, а также отменить красную карточку, показанную Усману Ндонгу, как несправедливую санкцию за его ответ на отвратительную провокацию в его сторону. Футбол должен объединять, а не разделять, и мы призываем всех ответственных лиц занять принципиальную позицию в борьбе с любыми проявлениями ксенофобии и расизма», — заключили в грозненском клубе.