«Брентфорд» уступил «Манчестер Сити»

05 октября 2025, 20:30
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Брентфорд» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 0:1.

За гостей забил Холанд (9').

По итогам встречи «Брентфорд» имеет 7 очков, у гостей — 13 очков.

В следующем матче «Брентфорд» сыграет 20 октября, соперником будет «Вест Хэм». «Манчестер Сити» проведет следующий матч 18 октября, (соперник — «Эвертон»).

Источник: soccer.ru Фото: Сайт ФК «Брентфорд»
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 10:41
Скучнее Гвардиола на свете нет футбола!
112910415
112910415
вчера в 05:38
где прежний-то МанСити ?!
Alex_67
Alex_67
05 октября в 23:53
Счёт, как в Италии 80-х... Надеюсь Эвертон свой матч выиграет. Манчестер Сити сегодня не так силен - его можно и нужно побеждать!!!
sihafazatron
sihafazatron
05 октября в 21:48
Хороший первый тайм сити, но забили всего 1 и за это могли поплатиться. Слабоваты горожане ещё....
Родри здоровья. Без него вообще тяжко будет
Noiprocs
Noiprocs
05 октября в 21:06
Очень скучный мачт. Множество перепасовок назад, одна тактика - игра на фланге. Будет посерьёзнее соперник то будут проблемы с такой игрой
shur
shur
05 октября в 20:54, ред.
...концовку игры посмотрел! Предельно всё ясно,сплошные неудачные забросы в штрафную Сити! Причём не сколько ногами, а сколько из аута руками,цирк! Брентфорд беззубый, а Сити на мастерстве довели ,дотянули,доползли,до победы,шатко-валко,
3 очка в кармане! Норвежский исполин рулит!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
05 октября в 20:53
С победой, Благородные фанаты МанСити))) впереди пауза, и готовимся разбираться с Эвертоном
