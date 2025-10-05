«Брентфорд» уступил «Манчестер Сити»

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Брентфорд» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 0:1.
За гостей забил Холанд (9').
По итогам встречи «Брентфорд» имеет 7 очков, у гостей — 13 очков.
В следующем матче «Брентфорд» сыграет 20 октября, соперником будет «Вест Хэм». «Манчестер Сити» проведет следующий матч 18 октября, (соперник — «Эвертон»).
Родри здоровья. Без него вообще тяжко будет
3 очка в кармане! Норвежский исполин рулит!!!
