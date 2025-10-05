  • Поиск
«Сочи» одержал первую победу в сезоне РПЛ, обыграв «Пари НН»

05 октября 2025, 16:17
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Сочи» со счетом 2:1 обыграл «Пари Нижний Новгород» в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Фишт».

В составе победителей забитыми мячами отметились Владимир Ильин (35-я минута) и Игнасио Сааведра (55). У проигравших отличился Хуан Боселли (48). Сааведра забил мяч после добивания из-за неудачной попытки реализовать пенальти.

«Сочи» выиграл первый матч в нынешнем сезоне РПЛ. До этого команда потерпела восемь поражений и дважды сыграла вничью. Для сочинцев это четвертый матч в чемпионате России под руководством Игоря Осинькина, который в сентябре на посту главного тренера сменил испанца Роберта Морено.

«Пари НН» проиграл все восемь гостевых матчей в текущем сезоне: шесть в чемпионате России и два в кубке страны. В ворота «Сочи» нижегородская команда забила свой первый мяч на выезде в нынешнем сезоне.

«Пари НН» занимает 15-е место, «Сочи» идет на 16-м, замыкая турнирную таблицу РПЛ. На их счету 6 и 5 очков соответственно. В следующем туре «Пари НН» примет тольяттинский «Акрон» 18 октября. «Сочи» днем позднее проведет домашний матч против петербургского «Зенита».

Источник: itar-tass.com Фото: ФК Сочи
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:23
Вылетят те и другие!
hqpbwq574xcx
hqpbwq574xcx
05 октября в 23:09
Пари НН объективно самая слабая команда РПЛ, скоро будет в пердиве.
lukarelli
lukarelli ответ пират Елизаветы (раскрыть)
05 октября в 18:10
Пускай его возьмут заново
sv_1969
sv_1969
05 октября в 17:25
Символично то кого они обыграли
пират Елизаветы
пират Елизаветы
05 октября в 16:41
Сочи сегодня были лучшими в среди худших.
жаль, но скоро уволят Шпилевского.
не такого дебюта хотел от экс тренера Ариса в РПЛ.
Варвар7
Варвар7
05 октября в 16:29
"Ну дай Бог не последняя" - подумали болельщики "Сочинцев"...)
Гость
