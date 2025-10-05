«Сочи» одержал первую победу в сезоне РПЛ, обыграв «Пари НН»

«Сочи» со счетом 2:1 обыграл «Пари Нижний Новгород» в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Фишт».
В составе победителей забитыми мячами отметились Владимир Ильин (35-я минута) и Игнасио Сааведра (55). У проигравших отличился Хуан Боселли (48). Сааведра забил мяч после добивания из-за неудачной попытки реализовать пенальти.
«Сочи» выиграл первый матч в нынешнем сезоне РПЛ. До этого команда потерпела восемь поражений и дважды сыграла вничью. Для сочинцев это четвертый матч в чемпионате России под руководством Игоря Осинькина, который в сентябре на посту главного тренера сменил испанца Роберта Морено.
«Пари НН» проиграл все восемь гостевых матчей в текущем сезоне: шесть в чемпионате России и два в кубке страны. В ворота «Сочи» нижегородская команда забила свой первый мяч на выезде в нынешнем сезоне.
«Пари НН» занимает 15-е место, «Сочи» идет на 16-м, замыкая турнирную таблицу РПЛ. На их счету 6 и 5 очков соответственно. В следующем туре «Пари НН» примет тольяттинский «Акрон» 18 октября. «Сочи» днем позднее проведет домашний матч против петербургского «Зенита».
жаль, но скоро уволят Шпилевского.
не такого дебюта хотел от экс тренера Ариса в РПЛ.
