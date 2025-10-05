«Сочи» одержал первую победу в сезоне РПЛ, обыграв «Пари НН»

1759670230

05 октября 2025, 16:17

«Сочи» со счетом 2:1 обыграл «Пари Нижний Новгород» в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Встреча прошла на стадионе «Фишт».

В составе победителей забитыми мячами отметились Владимир Ильин (35-я минута) и Игнасио Сааведра (55). У проигравших отличился Хуан Боселли (48). Сааведра забил мяч после добивания из-за неудачной попытки реализовать пенальти.

«Сочи» выиграл первый матч в нынешнем сезоне РПЛ . До этого команда потерпела восемь поражений и дважды сыграла вничью. Для сочинцев это четвертый матч в чемпионате России под руководством Игоря Осинькина, который в сентябре на посту главного тренера сменил испанца Роберта Морено.

«Пари НН» проиграл все восемь гостевых матчей в текущем сезоне: шесть в чемпионате России и два в кубке страны. В ворота «Сочи» нижегородская команда забила свой первый мяч на выезде в нынешнем сезоне.