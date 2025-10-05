«Севилья» крупно обыграла «Барселону»

В матче испанской Примеры встречались «Севилья» и «Барселона». Встреча завершилась со счетом 4:1.
Голами у хозяев отметились: Санчес (13', пенальти), Ромеро Бернал (36'), Кармона Наварро (90'), Адамс (90+6'). За гостей забил Рэшфорд (45+7').
По итогам встречи «Севилья» имеет 13 очков, у гостей — 19 очков.
В следующем матче «Севилья» сыграет 18 октября, соперником будет «Мальорка». «Барселона» проведет следующий матч 18 октября, (соперник — «Жирона»).
А тут с таким махом прервали эту неудачную серию.
Барсе позоор, без Рафы и уже тем более без Ямаля вообще ничего не могут.
Ольмо, Лева, Жерар Мартин, Араухо - на выход. Они просто нулевые.
Вместо того чтобы делать счет 2-2 , он умудряется при одном моменте за всю игру - пробить мимо.
Ну да ладно , после такого мощного шапалаха нужно все пересмотреть и вновь стараться выйти на свой уровень.
Но кто мешал другим блаугранс забить с его передачи убойный момент а не катить в руки воротчику Севы?
А АРА-в ухо всегда был дно. Его единственный скилл - запредельная жесткость которую если ему судьи прощают весь матч, то он вырубает всех атакующих соперника.
При нормальном судействе он начинает скатываться в зеро.
Кстати перепиаренный Кунде тоже еще тот месье-привоз.
Барселона была не в кондициях, ибо после ПСЖ видно, что толком не восстановились.
Моментов создали полно, но болезнь в реализации начинает приобретать хронические признаки и вот здесь уже ПРОБЛЕМА.
Пора Флику заниматься ударной техникой. У ребят с этим растут сложности, которые на фоне недостаточной глубины состава, только усилятся.
