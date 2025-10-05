  • Поиск
«Севилья» крупно обыграла «Барселону»

05 октября 2025, 19:25
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья4 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В матче испанской Примеры встречались «Севилья» и «Барселона». Встреча завершилась со счетом 4:1.

Голами у хозяев отметились: Санчес (13', пенальти), Ромеро Бернал (36'), Кармона Наварро (90'), Адамс (90+6'). За гостей забил Рэшфорд (45+7').

По итогам встречи «Севилья» имеет 13 очков, у гостей — 19 очков.

В следующем матче «Севилья» сыграет 18 октября, соперником будет «Мальорка». «Барселона» проведет следующий матч 18 октября, (соперник — «Жирона»).

Bombon
Bombon ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 13:41
К сожалению, проблемы остануться. В защите точно. Флик сказал, что проблема не в тактике и ничего он менять не будет.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 08:22
Севилья заслуженно выиграла.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 08:21
Когда увидел, как игрок Севильи находясь в оффсайде пробивал по воротам Барсы, приятно был удивлён. Алексис Санчес, я думал, он закончил карьеру...Перед пенальти хотел, чтобы он забил, думал, может Барса проснется после гола...Что касается самой игры Барсы, то ничего удивительного, после ПСЖ нечто подобное ожидал. У Барсы одни и те же проблемы...
Ivey
Ivey
вчера в 07:56
    Niagara
    Niagara
    вчера в 07:09
    очередная позорная игра Барсы, не могут на выезде играть
    Realistroni
    Realistroni
    вчера в 06:03
    Больше всего умиляла уверенность комментатора Матча Реал-Вильярреал, когда он сказал, что Реал временно поднялся на 1 место, а завтра Барселона снова займет свое законное 1 место. Поржал.
    Bombon
    Bombon ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 00:49
    В каждом матче по несколько таких провалов. Не было только в матче с Мальоркой. И то, потому что двоих удалили. Просто не все могут выжать пользу из этого. Некоторых все-таки догоняют, а некоторые сами тупят - не забивают или передачу партнеру отдать не могут. И ПСЖ сыграл несколько иначе. Первый гол это косяк Кунде, Гарсии и Кубарси, во втором поймали, но значительно ниже центра поля. Если игроки из Севильи смогли разгромить Барсу, воспользовавшись этой тактикой, смогут и другие. Кстати, тоже самое делал Интер в первой игре. И во второй тоже пару раз. В прошлом сезоне и Реал нащупал это в последних двух играх. Правда в защите сами сыграли безобразно, поэтому и проиграли.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Bombon (раскрыть)
    вчера в 00:38, ред.
    Кто ловить научился ? Где эта куча таких соперников ? С начала сезона поймал лишь ПСЖ. Сегодняшний матч с Севильей по ряду существенных нюансов я в расчёт не беру.
    Bombon
    Bombon ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 00:32, ред.
    Дело не в предвзятости. И я не говорю, что во всех победах индивидуальные заслуги игроков. Был матч против Хетафе и Валенсии, где была комбинационная игра. Но провалы в обороне, не считая бездаря Араухо и некоторых инд. ошибок связаны с тактикой Флика. Соперники научились ловить Флика на одном. Флик держит линию обороны у центра поля. А передачи соперники отдают тем, кто выбегает со своей половины. А практически любой крайний защитник или вингер быстрее центральных защитников Барсы.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Bombon (раскрыть)
    вчера в 00:26, ред.
    )))))
    Я этим вопросом тебя и подвожу к предвзятости в оценке Флика.

    У тебя в чистом виде следующее: когда выигрывает Барселона, тогда это заслуга индивидуальных действий игрока - Рашфорда, Рафиньи, Ямаля..., а когда проигрывает, как в случае с ПСЖ, игроки, которые мажут из убойных позиций - в стороне, и виноват Флик со своими офсайдами и тактикой. Это не объективная оценка игры, а конъюнктурная - когда в зависимости от результата можно любого выставить в желанном свете. Флик в твоих глазах всегда будет не причастен к победе Барселоны, и всегда причастен в случае её поражения.
    Bombon
    Bombon ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 00:21
    Так мы же про этот сезон говорим
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Bombon (раскрыть)
    вчера в 00:17, ред.
    А Палмер дважды забивал ПСЖ за счёт командной игры ? Или всё-таки на индивидуалке ?

    Ничего предосудительного в словах Флика не вижу. Любая смена обстановки только на пользу в любом деле.
    Bombon
    Bombon ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 00:15
    Хорошо. Но Барса обыграла кое-как еще более мертвый Ньюкасл. И то, не за счет командной игры, а благодаря индивидуальному мастерству Рэшфорда. Я тут еще послематчевое интервью Флика глянул. Очень интересные вещи говорил. Ну, например, что от некоторых игроков он ждет улучшения игры. И, самое главное. Он сказал, что он рад, что сейчас перерыв и футболисты окунуться в другую атмосферу в сборных. Интересно, что же за атмосфера такая в клубе?
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Bombon (раскрыть)
    вчера в 00:13, ред.
    Не в кон, чувак. Речь о старте нынешнего сезона. И вопрос тебе был по нынешнему сезону, в котором Челси совсем не тот.
    Bombon
    Bombon ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 00:11, ред.
    Да, этот Челси. И тот самый Челси, который размазал ПСЖ без шансов. Причем ПСЖ играл куда более сильным составом
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Bombon (раскрыть)
    вчера в 00:06, ред.
    Челси ? ))))))))))) Это который проигрывает 2 игры подряд (мертвому МЮ, а до этого Брайтону) ? Это который до этого сгонял вничью с Брентфордом и щас плетётся на 7-м месте с разницей забитых и пропущенных лишь + 4 за 9 туров ? Это про этот Челси ты мне пишешь ? Я ничего не путаю ? ))))))
    Bombon
    Bombon ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 00:01
    Челси, например. Причем довольно уверенно. А в чемпионате и у Барсы сильных соперников не было.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Bombon (раскрыть)
    05 октября в 23:58, ред.
    Против кого Бавария играет прилично ? Соперника Баварии мне крутого назови, которого немцы сделали в новом сезоне. Я весь во внимании...
    Bombon
    Bombon ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    05 октября в 23:54
    Бавария играет прилично со старта сезона. Но сейчас не об этом. По поводу идеалистов. Идеальным не бывает ничего. У всех команд есть проблемы. И понятно, что в начале сезона никто на пик не выходит. Но у Барселоны ключевая проблема в тактике. Все уже научились играть против оффсайдных ловушек Флика. Это факт. Дальше. Я не знаю, что случилось с игроками. Пропустили в концовке с Ньюкаслом, с ПСЖ. И если с ПСЖ можно списать на усталость, то с Ньюкаслом - банальная расхлябанность. И сегодня, когда Севилья забивала четвертый гол, Кубарси даже не бежал за Адамсом. Ему было просто плевать. С таким отношением турниры не выигрывают.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Bombon (раскрыть)
    05 октября в 23:29, ред.
    Матч с ПСЖ - не оправдание. А что тогда могло быть оправданием ? Ваш вариант ? И какой на сегодня клуб может также как Барселона противостоять ПСЖ в той форме, в которой Париж предстал среди недели ? Хотя бы 3 тимы мне назовите!
    Барселона плохо играет со старта сезона ? Ок. А кто из топов играет хорошо со старта сезона ? Назовите ка этот клуб, я прямо таки заинтригован ! Может ПСЖ по вашему ? Вот только сейчас сгоняли с Лиллем вничью, а в прошлом туре проиграли Марселю по всем статьям.

    Вы по своим высказываниям - идеалист чистой воды. Так как вы хотите - и рыбку съесть и в кремль сесть, в футболе не бывает. Идёт начало сезона и не один топ сегодня не может служить футбольным образцом. Абсолютно у всех есть болячки, которые из раза в раз стреляют..., причём болячки Барселоны отнюдь не самые страшные на фоне того же Ливерпуля или Реала.
    Bombon
    Bombon ответ Agamaga005 (раскрыть)
    05 октября в 23:21
    Если честно, мне до Ливерпуля нет никакого дела. У них есть свои болельщики. Поражение с Севильей чисто тренерское. Флик ничего не меняет и не собирается. Все уже знают его тактику. И противоядие найдено. Если он ничего не изменит, а он не изменит, то не помогут Рафинья с Ямалем. Пропускать будут больше чем забивать
    dq2z5rhyptzx
    dq2z5rhyptzx ответ Bombon (раскрыть)
    05 октября в 23:21
    Ты плохо осведомлён об нынешней форме Исака.
    Для начала посмотри обзор вчерашнего матча Ливер - Челси, потом говори.
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ Bombon (раскрыть)
    05 октября в 23:11
    Лучше один раз проиграть 4:1, чем четыре раза по 1:0.
    Барселона не вышла на свой прошлогодний уровень. Без Рафиньи, Ямаля тяжело, Лева не забил. Бывают и такие дни.

    Меня внизу поправили. Ливер три игры проиграл подряд.
    Зачем классно играть, если ты проигрываешь три игры подряд?
    goalaktika
    goalaktika
    05 октября в 23:00
    Севилья (чудом для барсы) не смогла реализовать все моменты в первом тайме . Но сделала это во втором. Это было как молотком по стеклу!
    Разбили в пух и прах!
    Bombon
    Bombon ответ Agamaga005 (раскрыть)
    05 октября в 22:58
    Вопрос не в поражении, а в том с каким счетом проиграли. И матч с ПСЖ не оправдание. Барса плохо играет со старта сезона. И при этом они отдыхали в межсезонье больше чем многие топ-клубы. Только 2 игры в сезоне сыграли на уровне. Это о многом говорит. Все уже поняли как играть против Барселоны. Нужно менять игру, но Флик на это не способен. У него нет другой тактики.
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ eleven LC (раскрыть)
    05 октября в 22:53
    Даже три!
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ Bombon (раскрыть)
    05 октября в 22:49
    Не встраивать в систему, они не подростки, им нужно показать свой уровень. Севилья не билась как Барселона с ПСЖ, тут всё сказалось чтобы проиграть им раз в 10 лет.
    eleven LC
    eleven LC ответ Agamaga005 (раскрыть)
    05 октября в 22:38
    У Ливерпуля три поражения подряд
    Шишанутый
    Шишанутый
    05 октября в 22:20
    Вот это позитивный результат. Молодцы Севилья!! Разгромили Барсу в пух и прах!!Так ее. А Реал снова на первом месте 🥇
    Bombon
    Bombon ответ Agamaga005 (раскрыть)
    05 октября в 22:09
    Мне вот интересно какой должен быть моментальный результат? Много новых игроков, которых брали в основу, которых нужно всех одновременно в состав встроить. Для многих это новый чемпионат. Нужно время. Кого нужно было встраивать в Барсе? По сути, никого. Из полевых взяли двоих на лавку. Вот и вся разница.
