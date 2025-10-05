ЦСКА вернулся на первое место в таблице РПЛ после победы над «Спартаком»

Столичный ЦСКА победил московский «Спартак» со счетом 3:2 в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги и вернулся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата.
Подопечные Фабио Челестини набрали 24 очка после 11 игр и опережают на один балл московский «Локомотив» и «Краснодар». «Спартак» остался на пятой позиции, на счету команды 18 очков.
В следующем туре, который состоится после паузы на матчи сборных, ЦСКА 18 октября встретится с «Локомотивом» в гостях. «Спартак» в тот же день примет «Ростов».
P.S. Те кб, кто настроились ныть о пенальти, объясните, почему не удалили Джику
