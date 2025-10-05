ЦСКА вернулся на первое место в таблице РПЛ после победы над «Спартаком»

1759678457

05 октября 2025, 18:34

Столичный ЦСКА победил московский «Спартак» со счетом 3:2 в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги и вернулся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата.

Подопечные Фабио Челестини набрали 24 очка после 11 игр и опережают на один балл московский «Локомотив» и «Краснодар». «Спартак» остался на пятой позиции, на счету команды 18 очков.