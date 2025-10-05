  • Поиск
ЦСКА вернулся на первое место в таблице РПЛ после победы над «Спартаком»

05 октября 2025, 18:34
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Столичный ЦСКА победил московский «Спартак» со счетом 3:2 в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги и вернулся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата.

Подопечные Фабио Челестини набрали 24 очка после 11 игр и опережают на один балл московский «Локомотив» и «Краснодар». «Спартак» остался на пятой позиции, на счету команды 18 очков.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи сборных, ЦСКА 18 октября встретится с «Локомотивом» в гостях. «Спартак» в тот же день примет «Ростов».

Сергей Щербаков
Сергей Щербаков ответ Barsuk_10 (раскрыть)
сегодня в 01:47
Разве на Облякове не фолили?
Сергей Щербаков
Сергей Щербаков ответ Barsuk_10 (раскрыть)
сегодня в 01:46
Напиши, что не так?
Сергей Щербаков
Сергей Щербаков ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 01:42
А разве не было нарушение на Облякове, при забитие гола?
Barsuk_10
Barsuk_10
вчера в 18:00
Мне смешно, кони еще про гол с игрой рукой орут. Видимо, правил у них вообще никто не знает.
Barsuk_10
Barsuk_10 ответ Свидетель Великой Победы (раскрыть)
вчера в 17:59
В смысле судье спасибо? Ваш пухляков рукой сыграл. Правила знаешь?
Red blu
Red blu
вчера в 11:13
Московский ЦСКА установил уникальное клубное достижение по ходу матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со Спартаком
Так, армейцы впервые в чемпионатах России вели в счёте к 18-й минуте 3:0.
cska1948
cska1948 ответ Александр Апалько (раскрыть)
вчера в 10:40
Подскажите, пожалуйста, где можно ознакомиться с правилами игры в футбол в «Дерби» между ЦСКА и Спартаком?
oFANATo
oFANATo ответ Александр Апалько (раскрыть)
вчера в 10:37
Пенальти это......глупый конечно, но пенальти ......, поскольку Алеррандро выбегал из штрафной, не угрожал воротам......Очень похожий в ворота ЦСКА поставили в Санкт-Петербурге в этом сезоне. Тоже очень глупый. Но все это фолы. Меняйте трактовки, таких пенальти не будет. Пока судьям велено так поступать, они продолжат ставить такие точки
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 10:29, ред.
Смешно смотрятся отмазки болельщиков КБ про пенальти, когда их команда в первом тайме горела со счётом 4:1.
Должны ещё спасибо сказать судье, что отменили 4 гол.
Red blu
Red blu ответ Александр Апалько (раскрыть)
вчера в 10:23
Аллерандро выигрывает позицию, Жедсон опаздывает и цепляет его ногу. Контакт есть и, судя по всему, у бригады VAR был ракурс из-за ворот, где чётко видно: нарушение происходит именно на линии штрафной. То есть по всем признакам — пенальти оправдан. Прокомментировал этот эпизод экс- арбитр Егоров. Так что свои непрофессиональные выводы лучше оставить при себе.))
Barsuk_10
Barsuk_10 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 09:41
    cska1948
    cska1948 ответ Barsuk_10 (раскрыть)
    вчера в 09:22
    Признаю свою ошибку! ЦСКА в первые 18 минут не разгромил Спартак, нет. ЦСКА в первые 18 минут Спартак УНИЧТОЖИЛ! Вот так будет правильно!
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 05:39
    Спартак забыл выйти на поле в первые 20 минут. Сами виноваты.
    ЦСКА удивил тем, что не стал добивать обескураженный Спартак, а наоборот, дал прийти в себя и победа в итоге не выглядит безоговорочной.
    Ну а пенальти...я думал, что левее пенальти, чем в матче Динамо М - Локомотив уже не придумать. Я ошибся. Пора открыть рубрику на ТВ про такие пенальти под названием "Кто там шагает правой!? ЛЕВОЙ!!!")
    Александр Апалько
    Александр Апалько ответ Red blu (раскрыть)
    вчера в 00:32
    Правильно вы отметили, что полулевый, а здесь был левейший. Да и тем более в дерби таких пенальти ставить не должны.
    Futurista
    Futurista ответ Свидетель Великой Победы (раскрыть)
    вчера в 00:20
      blitz
      blitz
      вчера в 00:11
      Ребят, мы грохнули Спартак! Много было pro и contra, просто наслаждайтесь! ЦВБП!
      Свидетель Великой Победы
      Свидетель Великой Победы ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 00:07
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев ответ Futurista (раскрыть)
        05 октября в 23:27
        Да дай коням потрындеть ! )))
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев
        05 октября в 23:26
        Матч понравился , но пенальти просто высосан из пальца . Точно такой же можно было высосать из другого пальца в моменте с Умяровым . Ну да ладно ,как есть так есть . Хочется в тысячный раз " поблагодарить" наитупейшего тренера ,всех времён и народов - Станковича , за Максименко в воротах и за выпуск на поле недофутболиста Заболотного ,и за то ,что заменил Маркиньоса и Барко , тем самым прекратив борьбу за 3 : 3 . ИДИОТ !!!!! Его не на трибуну надо ссылать ,а Сибирь ,снег убирать !
        Red blu
        Red blu ответ Unkle_Istwan (раскрыть)
        05 октября в 23:06
        Ага я так и понял, у них это другое.
        Unkle_Istwan
        Unkle_Istwan ответ Red blu (раскрыть)
        05 октября в 23:04
        Это другое - тут понимать надо
        Red blu
        Red blu ответ Александр Апалько (раскрыть)
        05 октября в 23:03, ред.
        Но Спартаку такой же поставили в матче на Кубок России. Особенно в игре с Пари НН. когда отменили гол в ворота Спартака и поставили такой же полулевый одиннадцатиметровый. Почему не открыли дискуссию тогда? Или когда дают левые пенальти пробивать Спартаку это нормально?
        Александр Апалько
        Александр Апалько
        05 октября в 22:31
        Или он думает, что никто ничего не увидит и не поймёт.
        Александр Апалько
        Александр Апалько
        05 октября в 22:31
        Сейчас решил посмотреть повтор пенальти цска, потому что начал смотреть матч со счета 3:0 и могу сказать, что это самый левый пеналь, что я когда-либо видел. Неужели судье не стыдно настолько нагло судить.
        iBragim2102
        iBragim2102
        05 октября в 22:02
        Спартаку уже сейчас надо искать нового тренера провал на 25 процентов уже сейчас
        oFANATo
        oFANATo
        05 октября в 21:10
        ЦСКА выдал лучший старт сезона набрав 24 очка за 11 туров, и вышел на первое место в РПЛ в ситуации, когда:

        • Предыдущий главный тренер Николич ушел спустя неделю после победы в Fonbet Кубке России.

        • Новый главный тренер Челестини пришел за месяц до старта РПЛ
        Unkle_Istwan
        Unkle_Istwan
        05 октября в 21:06
        Надеюсь 25% увидел наконец качественный футбол. ЦСКА с заслуженной победой! Гол отменили в надежде что спартак сможет, но он не смог. Мойзес, конечно, начудил просто будь здоров...
        Red blu
        Red blu
        05 октября в 20:51
        . Мы сражались за то, чтобы быть на первом месте, и две недели будем находиться там. Мы боремся с рядом сильных команд, но это не означает, что наша задача невыполнима. Мы работаем на июнь, надо работать скромно, и пока мы делаем все нормально», — Челестини.
        Futurista
        Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
        05 октября в 20:32, ред.
        В данном случае болельщик ЦСКА написал, что спартачи должны сказать "спасибо" за отмену гола...за что спасибо, если гол забит не по правилам?)...
        ЦВБП - Forza Milan
        ЦВБП - Forza Milan
        05 октября в 20:27, ред.
        В этом сезоне уже в третьем матче кони забивают три гола в первом тайме и сразу уходят в оборону и игру на контрах. И каждый раз во втором тайме пропускали гол.
        Рубину четвёртый гол в первом тайме, насколько помню, на контре и забили.
        Думаю, что это установка Челестини: Забить не менее трёх и потом оборонять результат.

        И сегодня, забили три и расслабились. Сразу словили один гол. Потом во втором мясные забили ещё один. Хорошо, что не додавили до ничейки.

        А что было бы если бы не дали пеналь? История не любит сослогательного наклонения, но я уверен, что кони не сели бы в оборону и не отдали бы инициативу мясным и свои три гола в первом тайме забили бы по-любому, учитывая какой проходной двор был у мясных в защите.

        А так маемо шо маемо.
        Гость
