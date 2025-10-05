«Оренбург» проиграл «Ростову» и продлил серию без побед в РПЛ до 6 матчей

«Оренбург» со счетом 0:1 уступил «Ростову» в домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единственный гол на 84-й минуте забил Тимур Сулейманов. Нападающий вышел на замену на 82-й минуте.
«Оренбург» не может победить в РПЛ на протяжении шести матчей. В последний раз команда побеждала в чемпионате России 17 августа, переиграв на выезде тольяттинский «Акрон» (2:1). После этого «Оренбург» потерпел четыре поражения и дважды сыграл вничью.
«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Оренбург» идет 14-м с 7 очками. В следующем туре «Ростов» сыграет в гостях против московского «Спартака» 18 октября. «Оренбург» в этот же день встретится на выезде с самарскими «Крыльями Советов».