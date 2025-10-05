«Оренбург» проиграл «Ростову» и продлил серию без побед в РПЛ до 6 матчей

1759661973

05 октября 2025, 13:59

«Оренбург» со счетом 0:1 уступил «Ростову» в домашнем матче Российской премьер-лиги ( РПЛ ).

Единственный гол на 84-й минуте забил Тимур Сулейманов. Нападающий вышел на замену на 82-й минуте.

«Оренбург» не может победить в РПЛ на протяжении шести матчей. В последний раз команда побеждала в чемпионате России 17 августа, переиграв на выезде тольяттинский «Акрон» (2:1). После этого «Оренбург» потерпел четыре поражения и дважды сыграл вничью.