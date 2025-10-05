  • Поиск
«Оренбург» проиграл «Ростову» и продлил серию без побед в РПЛ до 6 матчей

05 октября 2025, 13:59
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Оренбург» со счетом 0:1 уступил «Ростову» в домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный гол на 84-й минуте забил Тимур Сулейманов. Нападающий вышел на замену на 82-й минуте.

«Оренбург» не может победить в РПЛ на протяжении шести матчей. В последний раз команда побеждала в чемпионате России 17 августа, переиграв на выезде тольяттинский «Акрон» (2:1). После этого «Оренбург» потерпел четыре поражения и дважды сыграл вничью.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Оренбург» идет 14-м с 7 очками. В следующем туре «Ростов» сыграет в гостях против московского «Спартака» 18 октября. «Оренбург» в этот же день встретится на выезде с самарскими «Крыльями Советов».

112910415
112910415
05 октября в 18:41
Ну, молодцы!
Вещий
Вещий
05 октября в 17:31
"Ростов" прервал свою безголевую серию и продлил победную серию в очных матчах с "Оренбургом" до шести поединков. Что и говорить, а для уральцев жёлто-синие являются очень неудобным соперником. В равной борьбе всё решил один-единственный гол,
Аксинья
Аксинья ответ пират Елизаветы (раскрыть)
05 октября в 14:47
Газпрому сейчас не до филиалов, когда головной офис в очередную годовщину юбилея пробуксовывает))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
05 октября в 14:39
Ростсельмаш с победой))
оренбург не хочет оставит брата из сочи в одиночестве.
CCCP1922
CCCP1922
05 октября в 14:38
Ростов играет в тот футбол, в который умеет. Да силовой, но он даёт результат. Кроме того в команде, судя по всему, прекрасная атмосфера. Испанский тренер делает всё, чтобы коллектив был здоровым. Кстати, недавно смотрел его интервью, оно было на отличном русском языке. Как не уважать этого человека? Между прочим, слухи об увольнении прекратились. Ростов и болельщиков с победой!!!
Шуня771
Шуня771 ответ Аксинья (раскрыть)
05 октября в 14:32
Победу над Спартаком. мну и за Ростов топит и за КБ.....)
Аксинья
Аксинья ответ Шуня771 (раскрыть)
05 октября в 14:30
Если разок пропустим, то в ответку два забьем - это уже традиция, которую нарушать нельзя))
Шуня771
Шуня771 ответ Аксинья (раскрыть)
05 октября в 14:21
Может разок пропустим?)
Аксинья
Аксинья ответ Шуня771 (раскрыть)
05 октября в 14:18
Сначала со Спартаком должен Ростов разобраться, а делать это, особенно в Белокаменной донские футболисты любят))
Аксинья
Аксинья
05 октября в 14:14
Если Оренбург не побеждает шесть игр подряд, то Ростов уже четвертую игру подряд держит ворота на замке. Тут Ятимову и до ростовского рекорда Медведева пол пути осталось. С победой земляки и сочувствующие нашей команды. Глянул таблицу - любо глазу посмотреть))
За адекватность
За адекватность
05 октября в 14:12
Зрелище получилось не айс, как по мне. Как сказал комментатор в начале второго тайма (примерно): "Единоборства это обязательная программа..." С обязательной программой команды справлялись на ура, а вот с произвольной, а именно с созиданием было все весьма проблематично. По большей части бей вперед-игра придет, по возможности не мудрствуя лукаво грузи в штрафную. авось что и получится, ну и надежда на стандарты. И когда казалось, что игра так и докатится до нулевой ничьей, Альба, выпустил на замену Сулейманова, и тот спустя буквально две минуты отблагодарил и принес победу с которой болельщиков "Рос това" и поздравляю. Ну а болельщикам "Оренбурга" надежды и терпения. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
Михалыч 54
Михалыч 54
05 октября в 14:11
Игра Ростова не впечатлила, но 3 очка в копилку получены, а это самое главное. ВПЕРЁД, РОСТОВ!!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 октября в 14:11, ред.
Лучше бы отметить что Ростов последних 7 официальных игр не проигрывает......
Парни откровенно плохо стартанули в чемпе...но потом..с 17 августа ни одного поражения....
Молодцы !!!!!
Шуня771
Шуня771
05 октября в 14:11
Что то мну кажется с пропиской в РПЛ у Оренбурга были кое какие шероховатости?
Нет?
Может это и есть причина пролета в последних шести матчах....?)
Шуня771
Шуня771
05 октября в 14:08
Оренбург копит силы на Спартак!)
Шуня771
Шуня771
05 октября в 14:05
Сельмаш вперед!

Ростов с победой!
