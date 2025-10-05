Месси оформил ассистентский хет-трик в матче MLS

1759643950

05 октября 2025, 08:59

Аргентинский нападающий «Интер Майами» отдал три голевые передачи в домашнем матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги ( MLS ) против «Нью-Инглэнд Революшн».

Встреча завершилась со счетом 4:1. Месси поучаствовал в трех первых голах команды.

Месси возглавляет списки лучших бомбардиров и ассистентов регулярного чемпионата. На его счету 24 гола и 18 ассиста.

«Интер Майами» занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков в 32 матчах. В следующем туре «Интер Майами» примет в ночь на 12 октября «Атланту», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.