Месси оформил ассистентский хет-трик в матче MLS

05 октября 2025, 08:59
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами4 : 1Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)Нью-Инглэнд РеволюшнМатч завершен

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отдал три голевые передачи в домашнем матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) против «Нью-Инглэнд Революшн».

Встреча завершилась со счетом 4:1. Месси поучаствовал в трех первых голах команды.

Месси возглавляет списки лучших бомбардиров и ассистентов регулярного чемпионата. На его счету 24 гола и 18 ассиста.

«Интер Майами» занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков в 32 матчах. В следующем туре «Интер Майами» примет в ночь на 12 октября «Атланту», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

112910415
112910415
вчера в 07:20
всем ребятам пример ! )
амурец
амурец ответ Agamaga005 (раскрыть)
05 октября в 20:47
А ну да, в любительской лиге еще как то шевелиться и то в матчах где мало что решается, а в решающмх матчах (ну к примеру плей офф даже МЛС) этому монстру дали хорошего пинка
Agamaga005
Agamaga005 ответ амурец (раскрыть)
05 октября в 18:56
Он из себя представляет монстра на поле. Поэтому у него до сих пор такие цифры.
амурец
амурец ответ Agamaga005 (раскрыть)
05 октября в 17:24
Да нет, просто вижу, что он сам представляет из себя как футболист, а не как пиар продукт ФИФА
Agamaga005
Agamaga005 ответ амурец (раскрыть)
05 октября в 15:57
Радуешься поражениям Месси? 😂
Он все выиграл! Самый титулованный футболист в истории футбола.
амурец
амурец
05 октября в 14:06
А про прошлую игру с участием Месси что то промолчали
Grizly88
Grizly88
05 октября в 10:52
Золотой мяч ему
пират Елизаветы
пират Елизаветы
05 октября в 10:39
Золотая бутса неплохая награда за а этот сезон для Месси. )))
Nenash
Nenash
05 октября в 10:38
Ого!..
ugqdanfrcqw2
ugqdanfrcqw2
05 октября в 10:30
Могёт ещё дномяра попылить слегонца
Romeo 777
Romeo 777
05 октября в 10:03
И как он не получил ЗМ?!??🤦🏽‍♂️😁
Гость
