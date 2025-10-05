«Реал» выиграл у «Вильярреала»

В матче испанской Примеры встречались «Реал» и «Вильярреал». Встреча завершилась со счетом 3:1.
Голами у хозяев отметились: Винисиус Жуниор (47', 69', пенальти), Мбаппе (81'). За гостей забил Микаутадзе (73').
По итогам встречи «Реал» имеет 21 очко, у гостей — 16 очков.
В следующем матче «Реал» сыграет 19 октября, соперником будет «Хетафе». «Вильярреал» проведет следующий матч 18 октября, (соперник — «Бетис»).
Мбаппе тоже хорош.
Диас на высоте.
Джуд хоть и не забил, но видно что потихоньку входит в тонус.
Мастантуоно... Такое чувство, что может многое, но какие то триггеры в голове тормозят, и порой сводят всё на нет.
Хёйсен - без прогресса.
Остальные всё те же - ни то, ни сё.
Если в целом, то результат хороший, но игра РМ корявая. Вкупе мне Мадрид сегодня не понравился.
