Soccer.ru
Испания. Примера 2025/2026

«Реал» выиграл у «Вильярреала»

сегодня, 00:00
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

В матче испанской Примеры встречались «Реал» и «Вильярреал». Встреча завершилась со счетом 3:1.

Голами у хозяев отметились: Винисиус Жуниор (47', 69', пенальти), Мбаппе (81'). За гостей забил Микаутадзе (73').

По итогам встречи «Реал» имеет 21 очко, у гостей — 16 очков.

В следующем матче «Реал» сыграет 19 октября, соперником будет «Хетафе». «Вильярреал» проведет следующий матч 18 октября, (соперник — «Бетис»).

амурец
амурец
сегодня в 02:50
Реал с победой
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:45
любой матч с топ-клубом открывает миру что король то голый.
Байер при Хави Алонсо был намного интересней игрой и крутыми камбэками.
здесь безыдейность, иррациональность и какая то серость.
будет обидно, если в дерби игра будет такой же корявой.
плюс для Мадрида что хотя бы с приходом Хави Алонсо Реал уверенно проходит таких соперников, как Вильярреал.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:35
Новые команды в три дня не делают, особенно такую, как Реал. Необходимость перестройки Королевского клуба была вызвана тем состоянием, к которому его привел никто иной, как Анчелотти. Потому, мне непонятны разговоры о возможном его возвращении в кресло тренера. Игра с Вильярреалом? Она прошла под полным контролем Сливочных. Счет говорит о преимуществе хозяев. Поздравляю Реал и болельщиков с важной победой!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:22
игрок Вильярреала придержал Вини за плечо.
незадачливый претендент на ЗМ упал словно ему в лицо попал кулак.
хорошая победа Реала.
поздравляю.
))
новая эмблема РПМ в зачет
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:20
...за правду, спасибон чувак!!!
Colchoneros
Colchoneros ответ h8tpduktgkhu (раскрыть)
сегодня в 00:20, ред.
Да нет это я насчёт левого пенальти на винисиусе!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:19, ред.
Вини молодец сегодня.
Мбаппе тоже хорош.
Диас на высоте.
Джуд хоть и не забил, но видно что потихоньку входит в тонус.
Мастантуоно... Такое чувство, что может многое, но какие то триггеры в голове тормозят, и порой сводят всё на нет.
Хёйсен - без прогресса.
Остальные всё те же - ни то, ни сё.

Если в целом, то результат хороший, но игра РМ корявая. Вкупе мне Мадрид сегодня не понравился.
shur
shur
сегодня в 00:19
...Вуаля, Мерси боку....!!! Хала Мадрид!!!
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:16
...рамсы попутал Бро, это ж "Селтик", в натуре...!!!
ABir
ABir
сегодня в 00:13
Солидно, на классе, три очка в копилку.
h8tpduktgkhu
h8tpduktgkhu ответ Colchoneros (раскрыть)
сегодня в 00:08, ред.
Это ты насчёт пенальти и кк Гюлера ?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:08
    Colchoneros
    Colchoneros
    сегодня в 00:06
