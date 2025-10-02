Вратарь «Лилля» отразил три пенальти в матче Лиги Европы

Турецкий голкипер французского футбольного клуба «Лилль» Берке Эзер отразил три пенальти в матче второго тура общего этапа Лиги Европы против итальянской «Ромы».
Встреча прошла в Риме и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Лилля». На 82-й минуте Эзер дважды отразил удар украинского форварда «Ромы» Артема Довбика. Первый пенальти был перебит из-за нарушения Эзером правил при пробитии пенальти: вратарь раньше времени вышел из ворот. На 85-й минуте турок отразил удар аргентинского нападающего Матиаса Суле.
«Лилль» одержал вторую победу на общем этапе текущего турнира. В первом туре французская команда дома со счетом 2:1 победила норвежский «Бранн». «Рома» в первом туре на выезде переиграла французскую «Ниццу». В следующем туре «Лилль» примет греческий ПАОК 23 октября, «Рома» в этот же день дома встретится с чешской «Викторией».
В общем этапе Лиги Европы участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига Европы проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего розыгрыша стал английский «Тоттенхэм».
На таком уровне такие погрешности....)
На его месте должен быть я...
Меньян. Шевалье, теперь этот турецкий кипер герой матча.
