Вратарь «Лилля» отразил три пенальти в матче Лиги Европы

02 октября 2025, 22:04
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)0 : 1Логотип футбольный клуб ЛилльЛилльМатч завершен

Турецкий голкипер французского футбольного клуба «Лилль» Берке Эзер отразил три пенальти в матче второго тура общего этапа Лиги Европы против итальянской «Ромы».

Встреча прошла в Риме и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Лилля». На 82-й минуте Эзер дважды отразил удар украинского форварда «Ромы» Артема Довбика. Первый пенальти был перебит из-за нарушения Эзером правил при пробитии пенальти: вратарь раньше времени вышел из ворот. На 85-й минуте турок отразил удар аргентинского нападающего Матиаса Суле.

«Лилль» одержал вторую победу на общем этапе текущего турнира. В первом туре французская команда дома со счетом 2:1 победила норвежский «Бранн». «Рома» в первом туре на выезде переиграла французскую «Ниццу». В следующем туре «Лилль» примет греческий ПАОК 23 октября, «Рома» в этот же день дома встретится с чешской «Викторией».

В общем этапе Лиги Европы участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига Европы проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего розыгрыша стал английский «Тоттенхэм».

95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:00
Лучший игрок недели в ЛЕ?!
Шуня771
Шуня771
вчера в 13:05
А часом не слил ли штрафной)?
На таком уровне такие погрешности....)
SpaM-10
SpaM-10 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 08:31
Шевалье как полнейшее дно теперь в ПСЖ.
SpaM-10
SpaM-10 ответ Giallorossi (раскрыть)
вчера в 08:30
Проблема в том, что Фергюсон ещё хуже. За мяч зацепиться даже не может. Не понимает как открываться.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 08:15, ред.
Поэтому, он и ДоЛбик...)))
shlomo
shlomo
вчера в 06:41
Да уж.... а не специально ли он это сделал....
jRest
jRest
вчера в 06:05
Эх, Довбик, Довбик...

На его месте должен быть я...
k9wrrgkupyr4
k9wrrgkupyr4
вчера в 05:52
Молодец парень, заслужил приз на лучшего игрока ЛЕ
112910415
112910415
вчера в 05:30
герой матча на кураже !
kd6a32fghnhm
kd6a32fghnhm
вчера в 05:17
Этот матч турецкоподанный запомнит на всю жизнь. Красава!
Comentarios
Comentarios ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 04:54
Согласен все читалось третий в левый
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 00:40
и все таки Лилль умеет находит толковых вратарей. и не только вратарей.
Меньян. Шевалье, теперь этот турецкий кипер герой матча.
Варвар7
Варвар7
вчера в 00:10
Подходя для повторного пенальти с точки, Довбик в голове крутил только одну мысль -" чего тут думать - долбить надо"...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 октября в 23:58
А не часто ли Роме попадаются французские команды?
Giallorossi
Giallorossi
02 октября в 23:27, ред.
Думаю Добик после этого на долго сядет на лавку запасных!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
02 октября в 22:26
То есть два пенальти отразил, а не три кликбейтные
sihafazatron
sihafazatron
02 октября в 22:19, ред.
Долбик это вообще смех... 2 удара одинаковых вообще не о чем))) как так можно бить??
