Вратарь «Лилля» отразил три пенальти в матче Лиги Европы

1759431860

02 октября 2025, 22:04

Турецкий голкипер французского футбольного клуба «Лилль» отразил три пенальти в матче второго тура общего этапа Лиги Европы против итальянской «Ромы».

Встреча прошла в Риме и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Лилля». На 82-й минуте Эзер дважды отразил удар украинского форварда «Ромы» Артема Довбика. Первый пенальти был перебит из-за нарушения Эзером правил при пробитии пенальти: вратарь раньше времени вышел из ворот. На 85-й минуте турок отразил удар аргентинского нападающего Матиаса Суле.

«Лилль» одержал вторую победу на общем этапе текущего турнира. В первом туре французская команда дома со счетом 2:1 победила норвежский «Бранн». «Рома» в первом туре на выезде переиграла французскую «Ниццу». В следующем туре «Лилль» примет греческий ПАОК 23 октября, «Рома» в этот же день дома встретится с чешской «Викторией».

В общем этапе Лиги Европы участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига Европы проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего розыгрыша стал английский «Тоттенхэм».