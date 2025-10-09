  • Поиск
Вратарь сборной Ливии пропустил между ног мяч, летевший с центра поля

вчера, 11:25
ЛивияЛоготип футбольный клуб Ливия3 : 3Логотип футбольный клуб Кабо-ВердеКабо-ВердеМатч завершен

Вратарь сборной Ливии Мурад Аль Вухиши пропустил нелепый гол с центра поля в матче отбора ЧМ-2026 против Кабо-Верде.

Голкипер неправильно рассчитал траекторию летевшего к нему мяча, и тот пролетел у него между ног.

Ливия до этого гола вела 3:1, в итоге встреча завершилась вничью 3:3.

Ничья серьезно ухудшила шансы Ливии в борьбе за 2-е место. За тур до конца группового этапа команда отстает от Камеруна на 3 очка. Кабо-Верде лидирует и опережает камерунцев на 2 балла. 1-е место дает путевку на ЧМ, второе — оставляет шансы попасть на мундиаль по рейтингу лучших сборных из числа ставших вторыми.

Сортировать
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:13
Вот уж , что называется пропустил в "очко" , это уже не "20 копеек" , а минимум "пару кусков"...)))
P.S. А интересно он ещё долго стоял в такой позе , после такого казуса?)
металлург
металлург
вчера в 14:39
Хорошими делами не прославиться
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:33
Наверное парень на ничью поставил)))
Шуня771
Шуня771
вчера в 13:56
Не рассчитал угол падения, а он всегда равен углу отражения!)
Вот последний и залетел.
4wjthrjstag4
4wjthrjstag4
вчера в 13:52
Наверно это его последний матч в сборной
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:27
Ливийская сборная старалась, но так попала. Вратарь немного расслабился. Ему теперь тяжело будет жить с этим.
35n4k9fkxg4v
35n4k9fkxg4v
вчера в 11:44
Ливийская федерация уже пошила ему юбку?
112910415
112910415
вчера в 11:35
совсем немножко ошибся ... )
umd4d3xaq73r
umd4d3xaq73r
вчера в 11:30
Задумался, наверное.
