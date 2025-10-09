Вратарь сборной Ливии пропустил между ног мяч, летевший с центра поля

Вратарь сборной Ливии Мурад Аль Вухиши пропустил нелепый гол с центра поля в матче отбора ЧМ-2026 против Кабо-Верде.
Голкипер неправильно рассчитал траекторию летевшего к нему мяча, и тот пролетел у него между ног.
Ливия до этого гола вела 3:1, в итоге встреча завершилась вничью 3:3.
Ничья серьезно ухудшила шансы Ливии в борьбе за 2-е место. За тур до конца группового этапа команда отстает от Камеруна на 3 очка. Кабо-Верде лидирует и опережает камерунцев на 2 балла. 1-е место дает путевку на ЧМ, второе — оставляет шансы попасть на мундиаль по рейтингу лучших сборных из числа ставших вторыми.
P.S. А интересно он ещё долго стоял в такой позе , после такого казуса?)
Вот последний и залетел.
