Вратарь сборной Ливии пропустил между ног мяч, летевший с центра поля

вчера, 11:25

Вратарь сборной Ливии Мурад Аль Вухиши пропустил нелепый гол с центра поля в матче отбора ЧМ -2026 против Кабо-Верде.

Голкипер неправильно рассчитал траекторию летевшего к нему мяча, и тот пролетел у него между ног.

Ливия до этого гола вела 3:1, в итоге встреча завершилась вничью 3:3.