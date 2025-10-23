 
 
 
«Краснодар» в третий раз в сезоне победил «Сочи»

вчера, 20:24
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Футболисты «Краснодара» со счетом 3:0 обыграли «Сочи» в матче шестого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. Встреча прошла в Краснодаре.

Голы в составе победителей забили Данила Козлов (21-я минута), Джон Кордоба (86) и Жоау Батчи (90+4).

«Краснодар» в третий раз в текущем сезоне обыграл «Сочи», ранее краснодарцы побеждали соперника в чемпионате (5:1) и кубке страны (4:2).

«Краснодар» и «Сочи» выступали в группе B вместе с московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов». «Краснодар» занял первое место, набрав 14 очков, «Динамо» стало вторым (11), «Крылья Советов» — третьими (8), «Сочи» — четвертым (3). В следующем раунде Кубка России «Краснодар» сыграет с «Оренбургом», «Сочи» завершил выступление в турнире.

Следующие матчи команды проведут в РПЛ. «Краснодар» 26 октября примет казанский «Рубин», «Сочи» на следующий день в гостях сыграет с грозненским «Ахматом».

Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:20
Это что, рекорд получается? Надо отметить...
d4mys9ne9p7y
d4mys9ne9p7y
вчера в 22:43
Силы здесь были явно не равны
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:28
""Быки" троицу любят"...)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:26
Ещё бы у Зенита в Питере выиграл... Вот это радость будет. А что Сочи? Так, тренировка...
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:20
...как будто само название клуба "Сочи" несёт чисто развлекательный,курортный характер и никак не спортивный,
азартный,соревнующейся,короче с полной отдачей!!!
....летит Сочи на дно короче!
Сергей Трофимов пел о лете,
И славно было в том куплете!
Теперь одни лишь пораженья,
И не приносят матчи умиленья,
Достопочтенной публике игра,
Пора бы и ответить всем сполна!!!
ABir
ABir
вчера в 22:09
В обоих турнирах у Сочи пока без просвета.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 21:21
Оренбург экс Газовик, один из них дочерние конторы делают СВОё дело
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:14
Ну нашли поставщиков очков....:)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:13
Сочи как нельзя плохи в этом сезоне, так что им не до кубка явно. Нужно принимать меры, шобы не стать командой-лифтом. А к этому неуклонно и идёт...
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 21:13, ред.
А вот Жемчужина Ялта, ответ Спартаку, Динамо, ЦСКА. Не только Урал имеет оранжевые цвета. (само ответ решил коммент дополнить ибо больше одной фото добавить нельзя)
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:01, ред.
Истинные Южане переехали Динамо СПБ, который переместили на Юг, волк в овечий шкуре, истинный футбольный клуб это фк Жемчужина *см. фото внизу) и свои интересные цвета. Нагнули Лжеюжан Северян
За адекватность
За адекватность
вчера в 20:40
Все же в матчах КР всегда присутствовал нерв. Откуда ему взяться, ежели ни одной из выходящих на поле команд ничего не нужно в плане результата. С другой стороны,из-за известных причин пусть хоть так. В качестве лирического отступления. После первого гола что-то навеяло, красота комбинации, тот "Краснодар", легкий. воздушный, скажем так, бесшабашный в атаке и перетягивал на свою сторону нейтральных болельщиков. Все же к игре. Хмарин неплохо, француз надеюсь вспыхнет, Козлов хоть и забил но.... Как уже не раз писал, с учетом "нужности" матча побегали, продышались, лишь бы главным тренерам пища для размышлений имела место быть. Как обычно со своей колокольни.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:39
Тоже мне достижение, фк Сочи на сегодня самый слабый клуб в РПЛ, располагается на последней строчке в турнирной таблице, в то время как Краснодар лидер чемпионата.
particular
particular
вчера в 20:35, ред.
И турнир малопонятный, и результаты в нём своеобразные... Они далеки от турнирных задач, потому итоги больше отдают сюром, чем спортивным соотношением сил...
