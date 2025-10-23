«Краснодар» в третий раз в сезоне победил «Сочи»

1761240243

вчера, 20:24

Футболисты «Краснодара» со счетом 3:0 обыграли «Сочи» в матче шестого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Фонбет — Кубка России. Встреча прошла в Краснодаре.

Голы в составе победителей забили Данила Козлов (21-я минута), Джон Кордоба (86) и Жоау Батчи (90+4).

«Краснодар» в третий раз в текущем сезоне обыграл «Сочи», ранее краснодарцы побеждали соперника в чемпионате (5:1) и кубке страны (4:2).

«Краснодар» и «Сочи» выступали в группе B вместе с московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов». «Краснодар» занял первое место, набрав 14 очков, «Динамо» стало вторым (11), «Крылья Советов» — третьими (8), «Сочи» — четвертым (3). В следующем раунде Кубка России «Краснодар» сыграет с «Оренбургом», «Сочи» завершил выступление в турнире.