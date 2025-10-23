«Локо» обыграл «Балтику» в последнем матче группового этапа Кубка России

1761249906

вчера, 23:05

Футболисты московского «Локомотива» со счетом 2:1 обыграли калининградскую «Балтику» в матче шестого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Фонбет — Кубка России. Встреча прошла в Калининграде.

Голы в составе «Локомотива» забили Владислав Сарвели (45+1-я минута) и Артем Тимофеев (49). У «Балтики» отличился Кирилл Степанов (90+1).

По ходу матча главный арбитр встречи Павел Шадыханов после вмешательства видеоассистентов отменил три гола «Балтики» — на 10-й минуте не был засчитан мяч Ивана Беликова, на 12-й — Сергея Пряхина, на 52-й — Кевина Андраде.

«Балтика» и «Локомотив» выступали в группе D вместе с московским ЦСКА и тольяттинским «Акроном». ЦСКА стал победителем группы, набрав 13 очков, столько же у занявшего второе место «Локомотива». Третьей финишировала «Балтика», четвертым — «Акрон», в активе команд по 5 очков. «Локомотив» в четвертьфинале «пути РПЛ » сыграет с московским «Спартаком», «Балтика» продолжит выступление в «пути регионов», где ее соперником станет победитель матча между московским «Торпедо» и «Кубанью-Холдингом» из Краснодарского края.

Следующие матчи клубы проведут в чемпионате России. «Балтика» 26 октября в гостях сыграет с «Пари Нижний Новгород», «Локомотив» в тот же день на выезде встретится с «Акроном».