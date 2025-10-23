 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Кубок 2025/2026

«Локо» обыграл «Балтику» в последнем матче группового этапа Кубка России

вчера, 23:05
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Футболисты московского «Локомотива» со счетом 2:1 обыграли калининградскую «Балтику» в матче шестого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. Встреча прошла в Калининграде.

Голы в составе «Локомотива» забили Владислав Сарвели (45+1-я минута) и Артем Тимофеев (49). У «Балтики» отличился Кирилл Степанов (90+1).

По ходу матча главный арбитр встречи Павел Шадыханов после вмешательства видеоассистентов отменил три гола «Балтики» — на 10-й минуте не был засчитан мяч Ивана Беликова, на 12-й — Сергея Пряхина, на 52-й — Кевина Андраде.

«Балтика» и «Локомотив» выступали в группе D вместе с московским ЦСКА и тольяттинским «Акроном». ЦСКА стал победителем группы, набрав 13 очков, столько же у занявшего второе место «Локомотива». Третьей финишировала «Балтика», четвертым — «Акрон», в активе команд по 5 очков. «Локомотив» в четвертьфинале «пути РПЛ» сыграет с московским «Спартаком», «Балтика» продолжит выступление в «пути регионов», где ее соперником станет победитель матча между московским «Торпедо» и «Кубанью-Холдингом» из Краснодарского края.

Следующие матчи клубы проведут в чемпионате России. «Балтика» 26 октября в гостях сыграет с «Пари Нижний Новгород», «Локомотив» в тот же день на выезде встретится с «Акроном».

Подписывайся в ВК
Все новости
«Краснодар» в третий раз в сезоне победил «Сочи»
Вчера, 20:24
«Челси» разгромил «Аякс»
Вчера, 00:00
«Реал» одержал победу над «Ювентусом»
Вчера, 00:00
«Монако» и «Тоттенхэм» не выявили победителя
Вчера, 00:00
«Айнтрахт» пропустил пять мячей от «Ливерпуля»
22 октября
«Бавария» с крупным счётом обыграла «Брюгге» в матче Лиги чемпионов
22 октября
 
Сортировать
Все комментарии
dnff28w94bjx
dnff28w94bjx
сегодня в 02:59
По сути, это был уже товарищеский матч. Спасибо регламенту кубкового продукта.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:33
"Обидно , досадно , но ладно" . Идём дальше, в смысле в чемпионат - может там повезёт больше - ну по "теории вероятности"...))) Ну а Локо с победой.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:33
И вот это, я реально поржал, почти как конь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Коней прошу не обижаться, Я только про животных...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:30
"До начала матча - пять минут, счет по-прежнему 0:0" )...
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:57
...понятное дело внутри каждого игрока кипело и бурлила его роль в игре и результат в итоге!!! Неплохо попинали кожанный!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:56
Так ведь он же еще и актер.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:55
....Обажаю его голос с акцентом!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:55
Не смотря на поражение местная футбольная публика должна быть довольна игрой своей команды, даже в ничего не значащим с точки зрения спортивного результата, их любимая команда стремилась показать максимальный результат, а не отбывала номер, как на тренировочном матче.
Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:54
Не соблазняй, мне нельзя.(((
derrik2000
derrik2000
вчера в 23:54
Что бы там не говорили "любители статистики", не тыкали в цифры на табло, ДЛЯ МЕНЯ ЛИЧНО счёт 4-2 в пользу Балтики!
Какой там на хрен ВАР???
МИЛЛИМИМЕТРОВЫЕ офсайты показывать, тем более, что потом, после следующих передач, мяч оказывался у других игроков Балтики вообще НЕ в офсайте???
КОМУ ТАКОЙ VAR НУЖЕН???
ПО ИГРЕ ребятушки из провинции РАСКАТАЛИ практически под орех столичных миллионерских штучек.
И раскатали бы, будь в составе и Батраков, и другие "ключевые игроки" из якобы основы паровозов.
Техника, физподготовка, желание, взаимодействие на поле- всё это на "пять"!
Как показывает время, НЕ БЫВАЕТ ПРАКТИЧЕСКИ "списанных" игроков и тренеров, а бывает "не твой тренер" и "не твоя команда".
Это видно что по Балтике, что по ЦСКА, где "звёзд"-то нет, а КОМАНДА - есть.
Только по мне Балтика ЛУЧШЕ, поскольку команда из провинции, а не из златоглавой, гдде бабла куры не клюют и других возможностей выше крыши.
Вон, боров погнался за баблом и покинул Ференцварош, который был "его" командой, и сейчас огребает по самое не балуй в Спартаке даже от ленивых.
А у макаронников его отовсюду с матами на чистом итальянском гнали взашей пока не нашёл "свой" Ференцварош.
Дурак, одним словом.
Жадный дурак.
А Федотов??? То же самое, только в нашем, доморощенном исполнении.
О варелике вообще ничего говорить не хоцца - и так с ним всё ясно было давно.
А Семак, которому ПАЧКАМИ ежегодно и бразил, и ключевых игроков нашего чемпионата скупают, сидит себе в Зените тихохонько и создаёт там "атмосфЭру", попутно собирая медали.
В общем, по моему мнению, Балтика СЕГОДНЯ ПОБЕДИЛА.
В том числе, по ИГРЕ.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:53
...всегда Ваш, Шуренцио!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:52
...Минхерц,звёзды какие играли грузинские,прямо как на хорошем коньяке....!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:52
Однако, как быстро и оперативно ты сработал!!! Супер!!!!!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:50
Помню, как Махарадзе плакал и сокрушался по поводу отменённых голов. Хитрый чех купил судью, но это ему не помогло...)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:49
...было такое!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:48
...хроника....!
Capral
Capral
вчера в 23:27, ред.
Последний раз, три отмененных гола одной команды я видел в 1981г., в игре Фееноорд-Динамо Тбилиси, когда судья не засчитал три чистейших грузинских гола. Сегодня, первые два не видел, представления не имею, но третий был отменен чисто, без вопросов. Признаться, не очень понимаю- зачем и для чего было тратить столько моральных и физических сил обеим командам, в ничего незначащeм матче, когда предстоят важные игры чемпионата России. А если коротко по игре, то всё как обычно: Локо сидит в засаде и ждет, а Талалаев- прессингует, прессует, забрасывает, навешивает и работает. Не знаю, кому-то, наверно такой футбол нравится, но как мне показалось- много было суеты и мало продуманных действий... Но в целом, игра смотрелась живо, остро, под стать футболу России.
За адекватность
За адекватность
вчера в 23:27, ред.
Мне вот интересно. Что в случае с третьим отмененным голом ВАРили ребята. Я, как не особо разбирающийся в футболе и то явный офсайд увидел. Макароны чтоль по-флотски на плите убегали от кипения или тушенку было пора закидывать? Около 5 минут ВАРили, ну да ладно. По матчу всё тренеры перед его началом сказали. По сему по игре говорить смысла особо нет, но Талалаев молодец, посещаемость в казалось бы ничего не значащем матче это доказывает. что он с командой на правильном пути. Но не стоит уж после матча так на судей. Может для "Балтики" оффсайды отменить в качестве исключения? Как всегда сугубо личное субъективное мнение.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 