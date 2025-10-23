 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига конференций 2025/2026

«Целе» с Иосифовым обыграл «Шэмрок Роверс» в матче Лиги конференций

вчера, 23:55
Шемрок РоверсЛоготип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦелеЦелеМатч завершен

Словенский «Целе» со счетом 2:0 одержал победу над ирландским «Шэмрок Роверс» в гостевом матче второго тура общего этапа футбольной Лиги конференций.

Дубль оформил Франко Ковачевич (33-я, 40-я минуты). Российский игрок «Целе» Никита Иосифов провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями.

«Целе» выиграл второй матч подряд со старта турнира. В первом туре клуб на своем поле обыграл греческий АЕК (3:1). В той игре Иосифов отдал голевую передачу. В следующем туре «Целе» 6 ноября примет польскую «Легию».

Лига конференций — третий по значимости клубный турнир в Европе. Он проводится с сезона-2021/22. Действующим победителем турнира является английский «Челси». Российские клубы отстранены от еврокубков из-за ситуации на Украине.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Локо» обыграл «Балтику» в последнем матче группового этапа Кубка России
Вчера, 23:05
«Краснодар» в третий раз в сезоне победил «Сочи»
Вчера, 20:24
«Челси» разгромил «Аякс»
Вчера, 00:00
«Реал» одержал победу над «Ювентусом»
Вчера, 00:00
«Монако» и «Тоттенхэм» не выявили победителя
Вчера, 00:00
«Айнтрахт» пропустил пять мячей от «Ливерпуля»
22 октября
 
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:10
Никита вдохновлял своим присутствием на поле...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 