«Целе» с Иосифовым обыграл «Шэмрок Роверс» в матче Лиги конференций

1761252910

вчера, 23:55

Словенский «Целе» со счетом 2:0 одержал победу над ирландским «Шэмрок Роверс» в гостевом матче второго тура общего этапа футбольной Лиги конференций.

Дубль оформил Франко Ковачевич (33-я, 40-я минуты). Российский игрок «Целе» Никита Иосифов провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями.

«Целе» выиграл второй матч подряд со старта турнира. В первом туре клуб на своем поле обыграл греческий АЕК (3:1). В той игре Иосифов отдал голевую передачу. В следующем туре «Целе» 6 ноября примет польскую «Легию».

Лига конференций — третий по значимости клубный турнир в Европе. Он проводится с сезона-2021/22. Действующим победителем турнира является английский «Челси». Российские клубы отстранены от еврокубков из-за ситуации на Украине.