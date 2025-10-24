 
 
 
ПАОК обыграл «Лилль» в матче Лиги Европы, Чалов сделал голевую передачу

сегодня, 00:02
ЛилльЛоготип футбольный клуб Лилль3 : 4Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОКМатч завершен

Футболисты греческого ПАОКа со счетом 4:3 победили французский «Лилль» в гостевом матче третьего тура общего этапа Лиги Европы.

В составе победителей забитыми мячами отметились Суалихо Мейте (18-я минута), Андрия Живкович (23, 74) и Яннис Константелиас (42). У проигравших отличились Бенжамен Андре (57) и Хамха Игамане (68, 78). На 71-й минуте Живкович не реализовал пенальти. В компенсированное ко второму тайму время с поля за вторую желтую карточку был удален защитник ПАОКа Томаш Кендзёра.

Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов записал на свой счет результативную передачу в эпизоде с третьим голом греческой команды. Футболист провел на поле 67 минут. Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев пропустил игру из-за повреждения.

В общем этапе Лиги Европы участвуют 36 клубов, команды проведут по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига Европы проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего розыгрыша стал английский «Тоттенхэм». Российские клубы отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.

Сортировать
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:43
ПАОК хорошо подготовился к матчу с французами, Лилль впредь урок
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 01:15, ред.
Передача Чалова была что надо. Но общий уровень футбола в Лиге Европы удручающий. Я сегодня запомнил много голов с дальних дистанций, но не запомнил ни одного гола после разыгранных красиво комбинаций. На этом фоне передача Чалова шедевр просто.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:56
Греки 🇬🇷 явно сегодня в тонусе, не только ПАОК..
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 00:51
Чалый на понижение зачем то перешел
shur
shur
сегодня в 00:39
....эх Федя, вот если бы забил....!!!
ABir
ABir
сегодня в 00:23
От души поназабивали, повеселили болельщиков.
Гость
