ПАОК обыграл «Лилль» в матче Лиги Европы, Чалов сделал голевую передачу

1761253361

сегодня, 00:02

Футболисты греческого ПАОКа со счетом 4:3 победили французский «Лилль» в гостевом матче третьего тура общего этапа Лиги Европы.

В составе победителей забитыми мячами отметились Суалихо Мейте (18-я минута), Андрия Живкович (23, 74) и Яннис Константелиас (42). У проигравших отличились Бенжамен Андре (57) и Хамха Игамане (68, 78). На 71-й минуте Живкович не реализовал пенальти. В компенсированное ко второму тайму время с поля за вторую желтую карточку был удален защитник ПАОКа Томаш Кендзёра.

Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов записал на свой счет результативную передачу в эпизоде с третьим голом греческой команды. Футболист провел на поле 67 минут. Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев пропустил игру из-за повреждения.

В общем этапе Лиги Европы участвуют 36 клубов, команды проведут по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига Европы проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего розыгрыша стал английский «Тоттенхэм». Российские клубы отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.