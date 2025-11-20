Карпин напутствовал футболистов «Динамо» перед уходом из клуба

Бывший главный тренер «Динамо» Валерий Карпин напутствовал игрокв команды перед уходом из клуба. Об этом журналистам рассказал футболист «Динамо» Ярослав Гладышев.
Карпин покинул пост главного тренера бело-голубых в понедельник.
«Он попрощался с нами так же, как и обычно все тренеры прощаются. Собрал нас в зале теории, сказал нам важные слова, напутствовал на продолжение сезона», — сказал Гладышев.
«Он (Карпин — прим.) дал мне многое в плане дисциплины, работоспособности вне поля и на поле», — добавил Гладышев.
Ближайший матч «Динамо» проведет 23 ноября дома против махачкалинского «Динамо».