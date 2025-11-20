Карпин напутствовал футболистов «Динамо» перед уходом из клуба

1763636019

Бывший главный тренер «Динамо» напутствовал игрокв команды перед уходом из клуба. Об этом журналистам рассказал футболист «Динамо» .

Карпин покинул пост главного тренера бело-голубых в понедельник.

«Он попрощался с нами так же, как и обычно все тренеры прощаются. Собрал нас в зале теории, сказал нам важные слова, напутствовал на продолжение сезона», — сказал Гладышев.

«Он (Карпин — прим.) дал мне многое в плане дисциплины, работоспособности вне поля и на поле», — добавил Гладышев.

Ближайший матч «Динамо» проведет 23 ноября дома против махачкалинского «Динамо».