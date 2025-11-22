Top.Mail.Ru
 
 
 
«Оренбург» и «Балтика» сыграли вничью

Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 17:47
Балтика снова не пропускает...
shur
shur ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 17:40
...пожалуйста,пожалуйста...результат то на табло !!!
sv_1969
sv_1969 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:27
А вот и не согласен. Оренбург вышел победить. А вот Балтика похоже теряет крепость. С её энершозатратным стилем и со скамейкой запасных, которая похоже не слишком может заменить основу без потери в качестве, трудно пройти весь круг на одном дыхании. Не говорю уже про весь чемпионат.
shur
shur ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 17:00, ред.
...элементарно Ватсон! Одна вышла играть против лидирующей команды взять хоть какое кол-во очков,другая в роли лидера не
упасть в грязь лицом! Взяли и не упали!!!
hss7r7hhugp6
hss7r7hhugp6
сегодня в 16:38
Игра оказалась ровная, из разряда никто не хотел уступать
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 16:33
Балтике зимняя пауза пойдёт на пользу. Пустомеля команду за 1й круг выжал досуха. Люди всё же, не роботы.
Оренбургу ещё придётся побороться за место в рпфл. Ничья закономерна.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 16:32
Похоже Балтика сдувается ...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:25
Раньше самой страшной пыткой считалась китайская пытка водой. Но есть ощущение, что если сегодняшний матч крутить пару суток подряд, то с ума сойдешь быстрее, чем от капающей воды. Полтора опасных момента за игру создали команды, а человек со стороны бы и не понял, что домашней сегодня была команда из зоны стыков, а выездной - в двух очках от третьего места в таблице....
Запад39
Запад39
сегодня в 16:23, ред.
Я таких матчей за 25 лет в пердиве видел тысячу с лишним))
particular
particular ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 16:23
Скорее, - крепость набирает :) Не рискует ввязываться пока в свару у пьедестала...
Возможно состоится финишный спурт и кто-то попадёт под балтийский каток :)
За адекватность
За адекватность
сегодня в 16:18, ред.
По ходу первого тайма комментатор сказал примерно следующее:"Команды находятся практически на разных полюсах турнирной таблицы, но столько всего приготовили друг другу..." Подумалось, а что приготовили? По большей части "бей вперед, игра придет", ну так себе заготовка. Надежда, что получится после стандарта как-то затолкать мяч в ворота, так наверное тоже не ахти какой тактический изыск. Но все же удивить получилось. 38 аутов за тайм на двоих. По ходу второго тайма из уст комментатора прозвучала следующая фраза (примерно):"Сегодня фактор борьбы имеет первостепенное значение. Обе команды любят бороться, умеют бороться..." Тоже неплохо, жаль, что игра футбол называется. Вот в целом вероятно и все, что нужно знать о матче. На что наиграли, то и отразилось на табло. А там после финального свистка застыли нули. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 16:17
Живенько, на скоростях...
С техникой, правда, проблемы у обеих команд...
Оренбург дома получше смотрелся и пару - тройку моментов имел, чтобы открыть счёт.
Но и Бориско, как обычно, сыграл надёжно, где-то вовремя игроки Оренбурга не сориентировались, где-то техника подвела...
В общем, ничья, где больше должен огорчаться результату Оренбург.
Futurista
Futurista
сегодня в 16:14, ред.
Фсё...Балтика уже не 9-ка...
нулёвочка...единичка максимум)...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:03
Баранки.. или нулевка?)))
Гость
