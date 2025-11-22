«Оренбург» и «Балтика» сыграли вничью

В матче 16-го тура РПЛ встречались «Оренбург» и «Балтика». Игра завершилась со счетом 0:0.
«Балтика» имеет 29 очков и идет на 5-м месте. «Оренбург» с 12 очками — 14-й.
С техникой, правда, проблемы у обеих команд...
Оренбург дома получше смотрелся и пару - тройку моментов имел, чтобы открыть счёт.
Но и Бориско, как обычно, сыграл надёжно, где-то вовремя игроки Оренбурга не сориентировались, где-то техника подвела...
В общем, ничья, где больше должен огорчаться результату Оренбург.
